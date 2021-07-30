〈台幣〉終止連3升收27.966元 月線翻貶

儘管美元持續走弱，但台股今 (30) 日午盤後跟隨亞股跳水，新台幣匯價也終止連 3 升，終場收在 27.966 元兌 1 美元，貶值 2.1 分，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 11.495 億美元，月線翻貶，7 月累計貶值 9.6 分。

中國監管陰霾仍未消除，市場信心不足，亞洲主要股市今天全面下挫，台股也受航運股翻船拖累，尾盤急殺下跌 155 點，收在 17247 點，失守 5 日線，外資再度反手賣超 176 億元，三大法人均站賣方，合計賣超 178.51 億元。

匯市方面，新台幣兌美元今天以 27.95 元開出後，出口商湧現拋匯潮，一度推升匯價來到 27.91 元，但外資午後偏向匯出，終場台幣轉貶 2.1 分，收 27.966 元。

台北外匯市場成交金額 7.74 億美元，元太外匯市場成交值 3.755 億美元，合計 11.495 億美元。

新台幣今天收周線及月線，累計本周升值 6.2 分或 0.22%，周線轉升；累計本月貶值 9.6 分或 0.34%，月線由升轉貶。

觀察亞洲貨幣今天表現，根據央行統計，菲律賓強升 0.66%，日圓升值 0.3%，新加坡幣、人民幣同步走升；韓元則貶值 0.33%，新台幣約貶 0.08%。歐元兌美元升值 0.23%。