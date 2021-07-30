匯率因素 瑞儀Q2純益年減4成 EPS 2.24元

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (30) 日公布第二季財報，雖然上半年平板、筆電訂單動能穩健，但受美元匯率不利因素影響，單季業外損失達逾 4.4 億元，稅後純益為 10.4 億元，季減 37.55%、年減 40.22%，每股純益 2.24 元，為近五季低點。

瑞儀第二季合併營收 140.31 億元，季減 0.25%，年減 7.88%，毛利率 18.63%，季增 0.95 個百分點、年減 1.85 個百分點，營益率 13.86%，季增 1.54 個百分點，年減 2.31 個百分點，但受匯率不利影響，稅後純益 10.4 億元，季減 37.55%、年減 40.22%，每股純益 2.24 元。

累計瑞儀上半年營收 280.99 億元，年增 18.1%，毛利率 18.15%，年增 0.4 個百分點，營益率 13.09%，年增 0.47 個百分點，稅後純益達 27.06 億元，年增 10.2%，每股純益 5.82 元。

展望下半年，瑞儀指出，近兩年淡旺季效應並不顯著，目前訂單能見度維持三個月，隨著客戶筆電新品可望在本季發表，看好第三季營運將優於第二季，背光模組目前也無明顯缺料狀況，但仍須面對供應鏈缺料、匯率問題。

另一方面，瑞儀今董事會也通過將投資 1000 萬美元 (約新台幣 2.79 億元) 取得私募基金 Vertex Growth II (SG) LP，進行長期投資。