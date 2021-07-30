信義房屋上半年EPS 1.29元 「山水嘉庭」建案6月開始交屋

信義房屋 (9940-TW) 今 (30) 日公布最新財報，2021 年第上半年稅後純益 9.51 億元，年增 1.49 倍， 每股純益 1.29 元，受惠無錫「山水嘉庭」建案接棒上海「信義嘉庭」建案認列營收，6 月開始首波交房 50 套，單月挹注營收 7.2 億元。

信義房屋第二季營收 41 億元，毛利率為 24.46%，季減 4..32 個百分點， 年減 5.92 個百分點，稅後純益 4.91 億元，季增 6.67%，年增 43.23%，每股純益為 0.67 元。

信義房屋上半年營收為 77.23 億元，毛利率為 26.49%，年減 0.03 個百分點，稅後純益 9.51 億元，年增 1.49 倍， 每股純益 1.29 元。

信義房屋指出，台灣房市在第二季遇上亂流，本土疫情於 5 月 17 日進入三級警戒，瞬間澆息逐漸升溫的房市交易熱度，不論是委託、帶看、簽約等行程量均受到嚴重影響而急速下滑。

在此一衝擊下，信義房屋也積極快速反應，搭配原先已推出之數位服務外，並且加速衍化其他零接觸之流程服務，以減緩疫情的影響。而疫情也在國人全體努力下，獲得快速的控制，在大環境仍有利於房市發展下，若疫情持續得到好的控制，下半年國內房地產交易量將可望逐漸回復至正常水準。