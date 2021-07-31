〈美股熱門股〉亞馬遜財測黯淡挫跌逾7% 寶僑Q4財報靚漲2%

亞馬遜財測黯淡 挫跌 7.56%

美國電商龍頭亞馬遜 (AMZN-US) 儘管第二季營收持續突破千億、AWS 雲端業務成長加速，但卻給出疲弱的第三季財測，影響週五（30 日）股價挫跌 7.56% 至每股 3327.59 美元，市值蒸發 750 億美元。

亞馬遜預估，第三次營收年增率將大幅減緩 10% 至 16%，也預計未來幾季的營運成長將會放緩，主因是由於疫情逐漸改善，消費者開始出門逛街，一改先前在家線上購物習慣，同時也在旅遊與其他服務上增加支出。

投資人認為，成長放緩將使亞馬遜股價在短期內承壓，但幾位分析師表示，他們仍相信電子商務領域將繼續成長，從而使亞馬遜受益。

Barclays 分析師 Ross Sandler 在一份給客戶的報告中寫道，亞馬遜第二季營收與營業利益（operating income）分別市場預期低 2% 與 1%，第三季財測也低於預期。

儘管該公司會因疫情改善而影響成長速度，但在會員不斷增加擴大電商市場占比的情況下，前景依舊可期，並預估未來該公司股價在未來幾個月將保持區間波動。

寶僑 Q4 財報靚 上漲 1.97%

日用品生產商寶僑 (PG-US) 週五公布 2021 會計年度第四季亮眼財報，由於保健與個人護理用品熱銷，推升營收成長 7%，出乎華爾街分析師預估，也激勵股價上漲 1.97% 至每股 142.23 美元。

寶僑 Q4 營收報 189.5 億美元、每股獲利報 1.13 美元，皆優於 Refinitiv 調查分析師預估的 184.1 億美元與 1.08 美元。此外該公司財測預估 2022 會計年度營收將比前一年成長 2% 至 4%、每股獲利也將較上一財年成長 3% 至 6%。

儘管寶僑 Q4 繳出亮眼成績單，也給出成長財測，但該公司卻表示，目前的財測將由於大宗商品與運費成本上漲，遭受約 19 億美元的稅後損失。因此該公司在今年秋季將提高部分商品價格，以應對大宗商品成本上漲。

Capri 營收猛增 178% 前景看俏 勁揚 12.51%

知名美國設計師品牌 Michael Kors 的母公司 Capri Holdings(CPRI-US) 週五公布 2022 會計年度第一季財報，不僅營收獲利表現亮眼，也再度上調全年財測，股價勁揚 12.51% 至每股 56.31 美元。

Capri Holdings 第一季營收報 12.5 億美元，比去年同期成長 178%，也高於市場預估 11.1 億美元，經調整後每股獲利報 1.42 美元，遠高於市場預期的 0.79 美元，也優於兩年前的 0.95 美元。

Capri Holdings 執行長 John Idol 表示，旗下所有奢侈品公司上季營收與獲利皆大大超出預期，因為這些公司繼續加深消費者的購物需求與參與度，並且再次上調 2022 會計年度財測，預估全年營收將落在 53 億美元、經調整後每股獲利為 4.5 美元，皆優於先前預估的 51.5 億美元與 3.8 至 3.9 美元的區間。