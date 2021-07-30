〈財報〉亞馬遜營收財測不如預期 預示下半年成長放緩 盤後大跌7%

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (29 日) 盤後公布 2021 會計年度第二季財報，儘管營收持續破千億、AWS 雲端業務成長加速，但主要的電商業務成長明顯放緩，公司表示，與疫情期間相比，接下來幾季將會維持較低成長幅度，盤後股價大跌逾 7%。

F2021 Q3 財測

淨營收約為 1060 億美元至 1120 億美元，年增率 10% 至 16%，匯率影響約 70 個基點， Refinitiv 調查市場預期為 1189 億美元

營業利益約落在 25 億美元至 60 億美元

預估新冠肺炎防疫支出將近 10 億美元

根據亞馬遜財測，相對於去年第三季的 36% 年成長，今年第三季營收預估年增率大幅減緩為 10% 到 16%。

亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 在電話會議中表示，去年疫情封城期間的爆發式成長造就高基期，成為第二季成長率下滑的主因，預計未來幾個季度的成長幅度也將持續放緩。不過，他強調，客戶仍持續向亞馬遜訂購商品。

另外第三季營業利益出現落差如此大的預估區間，也引起市場質疑，Olsavsky 表示，主因在於亞馬遜正處於一個多年投資周期，其中包括大量投資全美倉庫容量，且 2021 年的支出和建設開工大部分都計劃在下半年進行。如此恐影響下半年營益率、淨利率表現。

至於 Delta 病毒蔓延使臉書、谷歌、推特都宣布重新考慮員工返回辦公室的計畫，亞馬遜表示，目前並未調整原定 9 月回辦公室的計畫，也不會要求員工須施打疫苗。

Q2 (截至 6/30 止) 財報關鍵數據

營收： 1130.8 億美元，年增 27%，Refinitiv 調查市場預期為 1152 億美元

稀釋後 EPS ： 15.12 美元，Refinitiv 調查市場預期為 12.3 美元

營業利益： 77 億美元，去年同期 58 億美元

淨利： 78 億美元，去年同期 52 億美元

過去 12 個月營運現金流： 593 億美元，年增 16%

過去 12 個月自由現金流： 121 億美元，去年同期為 319 億美元

各項業務營收

AWS ： 148 億美元，年增 37%，占營收約 13% (上季 12%)

線上通路： 531.5 億美元，年增 16%

實體通路： 41.9 億美元，年增 11%

第三方銷售通路： 250.8 億美元，年增 38%

訂閱服務： 79.1 億美元，年增 32%

其他部門 (廣告業務為主) ： 79.1 億美元，年增 77%

各地區營收 (不含 AWS 業務)

北美銷售淨額 675.5 億美元，年增 22%，占營收約 59.7%

國際銷售淨額 307.2 億美元，年增 36%，占營收約 27.1%

這是新任執行長賈西 (Andy Jassy) 7 月初上任後亞馬遜公布的第一份財報，賈西表示，過去 18 個月的電商業務致力於為全球運送創紀錄的貨品，此外，AWS 業務隨著越來越多的公司提出轉型和雲端化的計畫，成長正重新加速。

亞馬遜第二季營收年增 27%，再次突破 1000 億美元，連續三季破千億，淨利、營業利益都有年成長的表現，不過，成長幅度和上季相比明顯趨緩。

依地區來看，北美 675.5 億美元銷售與 31.47 億美元的營業利益，營收成長幅度較上季年增 39% 相比放緩許多。此外，國際營運營收 307.2 億美元，與上季持平，年成長率也下滑至 36%，營業利益為 3.62 億美元。

財務長 Olsavsky 在電話會議中表示，第二季實在難與去年同期大幅成長相比，去年疫情封城期間，亞馬遜營收年增率介於 35% 至 45% 之間。

不過，AWS、訂閱和廣告業務表現仍佳，AWS Q2 營收 148 億美元，年增 37%，高於上一季 32% 的增幅，優於市場預估的 142 億美元，營業利益 41.93 億美元，占總營業利益高達 54%。此外，以廣告和其他服務為主的「其他」部門的營收年增 87%。