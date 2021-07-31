〈熱門股〉和康生引台塑生醫入股 周漲近4成創新高

和康生 (1783-TW) 繼被大江 (8436-TW) 入主成為大股東後，再辦理 2.47 億元私募案，引進策略性投資人台塑生醫，台塑生醫將持股和康生 9.78%，成為第二大股東，本周大盤走弱下，和康生逆勢大漲，站上所有均線，周五一度衝上 59 元創新高，尾盤漲幅收斂，收在 56.1 元，周漲近 4 成。

大江今年初宣布，斥資 40 億元公開收購和康生，持股比攀升至 25.38%，躍居第一大股東，和康生正式成為大江集團旗下企業，並由大江董事長林詠翔出任和康生新任董座。

和康生早期鎖定醫療級膠原蛋白產品，近期則拓展出四大項目，包括關節注射劑、膠原蛋白醫材、皮膚填補劑及骨骼填補骨材等，並具有台灣、中國、美國、歐盟、新加玻、馬來西亞及印尼等多國認證，林詠翔認為，大江旗下產品已行銷至全球 56 國，且有完整銷售平台，未來合作後，有望拓展更多市場。

此外，台塑生醫看準和康生的醫材技術，以及大江的全球銷售通路，擬斥資 2.47 億元參與和康生私募案，未來將此跨入高階醫材技術，並與大江共組聯盟，並整合旗下產品線拓展到海外。

和康生第 2 季稅後純益 2139 萬元，季減 1.06%、年增 4.19%，每股純益 0.31 元；上半年稅後純益 4301 萬元，年增 38.7%，每股 0.62 元。