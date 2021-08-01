電聲元件廠看缺料 最快明年首季緩解

電聲元件廠去年第 3 季開始受到上游供應鏈缺料、缺櫃與塞港問題尚未緩解影響，儘管客戶訂單強勁、提前追料，但業績成長仍受影響，預期在晶圓廠積極擴產下，供應鏈吃緊狀況最快明年首季有望緩解。

電聲元件廠產品線多為耳機、揚聲器、麥克風等，其中，耳機受 6 吋、8 吋晶圓代工成熟製程吃緊、缺料衝擊最大，包括 MCU、Codec IC、Power IC、邏輯 IC、Nor Flash、感測器等。

美律 (2439-TW) 總裁黃朝豊分析，目前商用筆電需求維持高檔，電動車所需電子料暴增，整體零組件需求急速上升，下半年又進入消費性電子產品出貨旺季，預期下半年缺料吃緊狀況加劇、且比上半年擴大。

黃朝豊認為，隨著全球晶圓廠擴產，下游廠對缺料的擔憂、重複下單的狀況將逐步消除，明年第 1 季缺料有望獲得改善。

美律與致伸 (4915-TW) 的客戶為國際一線品牌，相較其他供應商，國際品牌會替下游廠追料，讓營運衝擊降到最低。美律目前就與國際品牌客戶一同向 IC 廠、晶圓廠討論拿下最多料件；致伸也以同樣模式，掌握更多料源。

致伸指出，今年訂單不是問題，而是要面對半導體供給吃緊，缺料狀況恐延續至第 4 季，所幸客戶多為國際品牌，除持續替供應商追料外，也能適時向客戶反映原物料成本，維持公司利潤。