〈中經院發布PMI〉7月PMI終結連2跌 樂觀向上的長期趨勢不變

中華經濟研究院今 (2) 日公布 7 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 回升 1.2 個百分點至 65.2%，終結連 2 月趨緩，而未來六個月展望指數也回升 1.9 個百分點至 66.2%，連 12 個月呈現擴張。

中經院院長張傳章表示，無論變種病毒和塞港現象如何演變，樂觀向上的長期趨勢不變。

不過，張傳章也提醒，短線訂單和價格波動大，客戶預測供需面同時變化將成為常態，過去二季不顧一切拉高存貨降低供應鏈風險的氛圍已有轉變，部分中下游業者已感受到客戶動態調整排程。

六大產業全數回報 PMI 擴張。(圖：中經院提供)

7 月六大產業全數回報 PMI 擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業 (69.0%)、電力暨機械設備產業 (68.5%)、基礎原物料產業 (60.0%)、食品暨紡織產業 (59.6%)、化學暨生技醫療產業 (55.7%) 和交通工具產業 (54.2%)。

而 PMI 五項組成指標中，新增訂單、生產和人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張。

中經院指出，新增訂單和生產指數連續 2 個月擴張速度趨緩後，指數同步回升 3.1 個百分點，分別來到 67.8%、66.9%，不過，供應商交貨時間指數在 5 月攀升至最高後，上升速度持續趨緩，本月續跌 3.1 個百分點至 68.5%。

存貨指數回升 2.0 個百分點至 62.7%，則創新高，中經院說明，製造業自去年 6 月以來首次回報客戶存貨高於當前客戶所需，客戶存貨指數躍升 6.9 個百分點至 51.8%。

另外，原物料價格指數已連續 8 個月維持在 80.0% 以上的上升速度，本月指數回升 1.1 個百分點至 85.1%。

而未完成訂單指數在連 2 個月擴張速度趨緩後，轉為回升 1.4 個百分點至 63.5%。