〈台股盤前〉指數仍有下探疑慮 敬畏大盤保守操作

台北股市今 (2) 日為 8 月首日交易，但在發行公司的行事曆上， 則為上半年財報及 7 月營收公布的時程， 證券分析師黃漢成指出， 在台股大盤指數仍有下探空間的疑慮之下， 目前應以敬畏大盤保守操作因應。

同時，對於作多選股方向， 黃漢成指出，在美股下跌同時，投資人應就上半年財報佳且 7 月起營收成長個股為主。

就上周六早晨收盤的美股指數來看，道瓊指數下跌 149.06 點，或 0.42%，收 34,935.47 點。那斯達克指數下跌 105.59 點，或 0.71%，收 14,672.68 點。標普 500 指數下跌 23.89 點，或 0.54%，收 4,395.26 點。費城半導體指數上漲 23.3 點，或 0.70%，收 3,356.5 點。

台股 ADR 收盤表現方面。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.42%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.49%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.34%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.5%。

在台股的的表現方面， 法人看好半導體、IC 設計、封測等類股。

黃漢成今天指出，在目前的台股走勢上，宜採取保守操作為主，並保留較高成數資金在手為最佳策略。

台股 2021 年 7 月 30 日集中市場加權股價指數收在 17247.41 點，下跌 155.4 點或 0.89%，成交值 5359 億元。