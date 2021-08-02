公勝保經攜手中國人壽 推保經業首家遠距刷臉身分認證

新冠疫情改變多數人生活型態，保險經紀人龍頭公勝保經 (6028-TE) 順應「數位化、行動化」的科技潮流，與中國人壽 (2823-TW) 專案合作，推出保經業第一家導入了生物辨識身分認證機制，成保經業首家遠距刷臉投保。

公勝保經總經理蔡聖威表示，中國人壽遠距刷臉投保，是業界首家獲金管會核准試辦的保險公司，而公勝更是保經界首家試辦遠距刷臉投保，更成為目前保經業唯一採用的公司，保戶免下載 App、只要上網登入系統，便能完成 AI 刷臉身分認證，要保文件線上確認及勾選，影音數位簽名等投保步驟，免去保險業務員與保戶面對面親簽的投保程序。

公勝保經表示，此「Smile to Sign 行動投保結合生物辨識辦理遠距投保程序」是保經業第一家導入了生物辨識身分認證機制的公司，結合行動載具遠距視訊溝通特性，保戶也不用再列印紙本文件、投遞寄送或拍照上傳等程序，全程零接觸、無紙化、資訊不落地，一站式完成遠距刷臉投保。

公勝保經近年積極運用科技助威，2019 年即斥資挹注軟硬體設備升級，除了目前已跟 16 家產壽險業者合作，是行動投保家數最多的保經公司外，近期更加速推動遠距投保、疫苗險網路投保平台上線，致力結合 e 化（數位化）、m 化（行動化）、i 化（智能化）等科技導入，協助業務人員在疫情期間，讓民眾的投保服務體驗更加友善及便利。

公勝保經投入遠距刷臉投保服務，除了面對市場的疫情艱鉅，保護同仁及保戶，同時也創造低碳、無紙化的環境，順應綠色金融 2.0 及國際 ESG 精神。

中國人壽的系統採生物識別技術，具有不易遺忘、不易偽造、不易被盜、隨時隨地可用等特點，得以在疫情等特殊情況下以零接觸方式鑑別身分，保護業務員及客戶的健康及安全，也比傳統的鑑別方法更安全、準確、可靠。藉由 AI 人臉辨識及視訊投保服務，客戶可透過不限型號或系統的智慧型手機或行動裝置連網進行遠距投保，配合最嚴謹的資訊安全與個資保護措施，安全嚴控要保文件、錄影錄音等資料，全程採加密的電子傳輸，資訊不落地，保障民眾權益。

蔡聖威表示，數位轉型是企業邁入下一個世代的關鍵因素，疫情再加速了數位化進程，為了讓更多不同投保需求的保戶受益，公勝除了與中壽合作外，未來也預計與全球人壽合作遠距投保的服務，在領先業界的數位能力上再突破。