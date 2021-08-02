〈台股盤後〉電金傳踩油門 大漲255點站回17500點

美股費半上周五收紅，台股今 (2) 日早盤也開高，儘管後續遇賣壓，但在低接買盤簇擁下，電子、金融、傳產三大族群全面上漲，推升指數終場收最高，達 17503.28 點，強漲 255.87 點或 1.48%，不過，成交量僅 4360 億元，較前日明顯收斂。

權值股方面，台積電今日回神，終場達 590 元，一舉站回 10 日線、月線及季線大關，鴻海、聯發科也雙雙強漲近 3%，其餘如金控雙雄富邦金、國泰金以及台塑四寶等傳產，均大漲 2% 以上，不過，晶圓二哥聯電因漲多回檔，小跌 0.52%。

觀察今日資金流向，電子仍為盤面主流，約達 50%，航運則約 34%，鋼鐵、金融則分別為 3%、2%，以漲幅來看，航運隨著低接買盤進場，重拾上漲動能，類股漲幅高達 4%，為所有類股之冠，電子則為 1.34%。

盤面焦點為驅動 IC 族群，隨著聯詠第二季財報優於財測及市場預期，加上先前公告的各家業者均大賺一股本起跳，今日買盤全面進駐相關概念股，聯詠終場暴漲近 6%，天鈺亮燈漲停，敦泰、矽創也在盤上表現，四家業者皆入列台股成交值排名前 11 名中。

展望後市，法人看好，台股明日季線扣抵位置位於 5 月 12 日股災，預期將有強勁支撐，且接下來將進入財報、營收公告密集期，可擇優進行布局。