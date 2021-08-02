〈高齡退休觀察〉退休信心指數連2年不及格 逾5成民眾憂成為貧老世代

新冠肺炎疫情肆虐全球，影響個人與家庭生活經濟現況，也對退休生活與經濟準備帶來衝擊。據統計，台灣民眾「退休信心指數」連 2 年不及格，落在 59 分邊緣，超過 5 成的未退休族擔憂未來老了退休後，恐享退變苦退，成為貧老世代。

中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽與政大商學院今 (2) 日共同召開線上記者會發布「2021 台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查結果。今 (2021) 年調查發現，「退休信心指數」落在 59 分，仍是低於及格線，「退休充裕指數」69 分較去年略長 1 分，「退休生活滿意指數」81 分則持平。

再從細項指數發現，「退休信心指數」中的「退休金制度信心指數」58 分與「長照資源信心指數」56 分，是唯一不及格的二項指標。

對於臺灣民眾退休信心指數已連續 2 年低於及格分，調查計畫成員政大商學院金融系楊曉文教授表示，民眾仍呈現信心缺乏，認為第一層政府退休金制度或是長照資源不能讓大家安然備好，從容應付自己的高齡與退休。

疫情打亂退休準備 實際投入 8216 元較去年大幅下修近半

今年長照準備開始年齡較去年延後近 2.5 歲為 40.24 歲，而退休準備開始年齡仍落在 38.6 歲，與去年的 37.78 歲差距幅度不大，但是每月準備金額為新臺幣 8,216 元，相較去年的 15,086 元大幅下砍近半，長照每年準備金額則為 6,528 元，相較去年 9,905 元也是下修狀況。

楊曉文表示，台灣 30 歲世代即希望啟動自己的退休準備，從 2 年數據來看，似乎將成為常態，但看見退休與長照準備金額較去年短少，可能是受疫情影響，減低民眾在退休與長照準備的投入金額，想準備但準備金額不足的現象值得注意。

台灣人壽首席策略主管暨資深副總葉栢宏表示，根據美國國家退休安全研究所（NIRS）的調查指出，64% 未退休族群（包含 1980 年代至 1990 年代出生的千禧世代，和在 1960 年代至 1970 年代末出生的 X 世代），在新冠肺炎大流行後，更關心他們的退休保障，當全球都掀起未退休族的退休關心潮，台灣也不應該置身事外。

有超過 5 成的未退族，認為會面臨苦退，而這 5 成的未退族中，又有超過有 72.1% 認為自己退休後仍要繼續理財，青壯世代的比例更高達 90.1%，顯見他們認為「理財」是退休後不可缺少必備規劃；更發現有 57.5% 未退休族認為退休後要再就業。