群創製程水回收率達96.2% 南科廠本月啟用再生水

全球極端氣候加劇，面板大廠群創 (3481-TW) 今 (2) 日表示，配合政府智慧水管理政策，目前全台廠區製程水回收率達約 96.2%，高於產業平均，展望未來，已設定 2025 年單位面積用水較 2016 下降 30% 的目標，南科廠區也預計從本 (8) 月開始啟用台南永康再生水廠，第一期用水量為每日 1500 噸。

群創表示，正評估 ISO46001 水資源效率管理系統，也已設定 2025 年單位面積用水下降 30% 目標，今年除響應政府再生水使用政策外，路科廠區也計畫爭取參與北高雄再生水計畫。

群創董事長暨執行長洪進揚表示，面對氣候變遷加劇的用水危機，持續聚焦節水、回收再利用，去年台灣廠區單位面積用水強度為 0.26 (m3/m2)，製程回收再利用水量高達 290 百萬噸 / 年，約當 11.68 萬座標準泳池水量，單位產出面積用水量也已較 2016 年下降 20%。

台灣從去年下半年迎來半世紀最嚴重乾旱，群創指出，配合政府限水管制政策，台南廠區投資 1.3 億元，強化生物廢水回收、除鉬廢水回收、次級用水回收等節水設備，統計去年 10 月啟動自主節水後，至今年 6 月水情解除，節水總量高達 99 萬噸，等同台南市一天自來水用水量，也省下 3 萬趟次水車花費。

群創本周五 (6 日) 也將召開法說會，由於近期面板產業多空消息紛亂，市場預期，群創除將公布第二季財報外，也將進一步釋出下半年景氣展望。