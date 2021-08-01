〈觀察〉Q3面板報價轉折 關鍵大尺寸是否跟進跌價成關鍵

面板產業歷經近一年漲價、缺貨派對後，32、43 吋小尺寸電視面板 7 月首現反轉走跌訊號，但面板大廠友達 (2409-TW) 仍預期第三季面板將價量齊揚，打破外界看衰的預期，但由於小尺寸電視面板已出現轉跌，大尺寸電視、IT 應用等面板是否跟進跌價，將左右面板第三季營運關鍵。

友達法說會釋出第三季景氣展望，不同於外界看衰，第三季整體面板平均價格季增 5%、出貨季增 2-4%，第三季產能利用率更可望維持上季 95% 高檔，引起市場議論。

友達解釋，下半年品牌廠調整電視尺寸策略，但整體需求仍維持高檔，IT 面板則持續受惠疫情催生的混合工作娛樂型態，加上企業、政府疫後逐步恢復設備添購，都將支撐下半年動能，且產業間新產能開出又受缺料影響，因此預期，產業供需將維持健康水準。

不過從友達展望來看，價格、出貨量都較上一季小幅收斂，反映產業確實接近此波景氣循環高點，產業人士分析，由於小尺寸電視已出現走跌跡象，8 月觀察重點將落在大尺寸電視、IT 面板價格是否也出現反轉訊號。

根據市調機構旗下 Witsview 統計，7 月 32、43 吋電視面板均下滑 1 美元，55 吋電視面板下旬也出現止漲現象，65 吋以上大尺寸電視維持漲勢，顯示器、筆電等 IT 面板也維持上漲，僅 Chromebook 應用的 11.6 吋出現止漲。

另一方面，即使下半年產業景氣多空紛亂，廠商仍加緊腳步進行投資，友達今年就核可約 716.46 億元資本支出，並上修今年全年資本支出預算執行金額達 240 億元，用於昆山、台灣產能提升，以強化競爭力；彩晶 (6116-TW) 也規劃投入 170 億元，在南科擴建新產線，預計將提升約 2 成產能。