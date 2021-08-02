全台5.6萬人實施無薪假再攀高峰 客運業也撐不住

國內疫情已降至二級警戒，不過，勞動部今 (2) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，實施人數上升至 56687 人，家數 4388 家續創新高，單周激增 11714 人、709 家，住宿及餐飲業持續惡化，運輸及倉儲業也較前一周近乎翻倍，主要因某單一客運業者增逾千人較為顯著。

根據勞動部統計，截至 7 月底，全台無薪假來到 4388 家、56687 人，人數續創疫情爆發以來新高。從行業別來看，住宿及餐飲業營運受三級警戒影響最大，無薪假人數飆升至 26482 人，單周暴增 5242 人，實施家數來到 1187 家，單周增加 183 家。

批發及零售業無薪假為各行業次高，來到 1120 家、8962 人，單周大增 201 家、1634 人；運輸及倉儲業為第三高，無薪假攀至 6221 人，較上周遽增 2890 人。

勞動部說明，三級警戒期間，民眾待在家防疫，人流大減，國道客運、市區公車營運目前仍未完全恢復，北部有一家經營市區公車路線的業者，本期就對 1000 多人實施無薪假，導致總人數激增。

以旅行社為主的支援服務業，本期無薪假攀升至 3643 人，單周增加 632 人；此外，藝術、娛樂及休閒服務業與其他服務業，無薪假人數均較上期明顯增加；製造業則小幅上升，其中以民生工業增加逾百人較多。

從各縣市分布來看，民生服務業為主的雙北地區，受害最深，台北市無薪假高達 15289 人，單周暴增 4619 人；新北市也飆破萬人，達 10327 人，增幅達 42.7%。

勞動部表示，本期多數事業單位的實施人數在 50 人以下，實施期間多數未超過 3 個月，實施態樣較多的是每月休 9 至 12 日。​