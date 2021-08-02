建新國際6月純益年增逾16倍 逼近去年全年獲利

建新國際 (8367-TW) 今 (2) 日在主管機關要求下公布自結，6 月稅後純益 3.08 億元，年增 1611%，每股純益 2.66 元，不僅一個月賺贏第一季 EPS 0.94 元，更逼近去年全年 EPS 2.73 元，第二季獲利相當樂觀。

建新國際 6 月合併營收 2.27 億元，年增 43%，稅後純益 3.08 億元，年增 1611%，每股純益 2.66 元，年增 1230%。

建新主要營運項目是整合進出口報關、倉儲、運輸、散雜貨碼頭裝卸、內陸貨櫃集散站及航空貨物集散站等物流服務，船舶裝卸業務占營收比重逾 40%，倉儲業務占 30%，在台中港區倉庫面積共逾 6.4 萬坪，也是中科園區唯一精緻倉儲業者。

展望今年，建新說明，今年將持續開發貨櫃場三大營業項目，並削減貨櫃場不必要的成本，達成貨櫃中心損益兩平，同時積極尋找新的客源，為物流區未來新的倉庫 2000 坪先行尋找潛在商機。

建新已承租台北港面積 13200 坪的土地，第二季投入興建第一期倉庫，全力發展大型立體物流園區。

另一方面，建新已取得未來高雄港洲際二期獨家卸煤碼頭經營權，並成立建通公司，預計明年第一季投入營運。