〈全國降二級警戒〉雙北有條件開放餐飲內用 柯文哲：先觀察兩周

雙北市今 (2) 日同步宣布，明 (3) 日起有條件開放餐飲內用，包括餐廳、超商、百貨賣場美食街、市場及夜市，台北市長柯文哲表示，台北與新北為首都生活圈，不可能標準不一樣，餐飲開放內用先觀察兩周，再來決定是否進一步放寬，若疫情變嚴重就會馬上喊卡。

全國自 7 月 27 日起降為二級警戒，但雙北市府持續觀察疫情各項指標，柯文哲指出，上周 COVID-19 確診個案為 37 例，平均每日不明感染源也不到 1 例，因此開放餐飲內用，不過，也不希望明天餐廳夜市全都滿座，很多生活習慣要慢慢調整回去，還是戒慎恐懼、如履薄冰的做。

北市府公布餐飲業防疫管理措施，餐飲場所應依循中央單一隔間室內 50 人、室外 100 人上限規範。如單一營業場所同一時段以不同隔間容納總人數超過上限，不同隔間人員進出應分艙分流，業者也應於 3 日前向衛生局報備防疫措施。

新北市府說明，市場及夜市除一般基本防疫措施，如出入口管制、實聯制、戴口罩、手部消毒等須持續落實外，另須於出入口管制處明顯告示禁止試吃及邊走邊吃，並遵守飲食攤加裝遮罩或隔板、採個人式餐點、不自助取餐、桌距 1.5 公尺、同桌須設置隔板或採梅花座等規定。

新北市府強調，將持續不定期稽查，攤商及業者若未落實相關規定且經勸導後拒絕改善者，將依不同違反行為處 3000 元以上、15000 元以下，或 6 萬元以上、30 萬元以下罰鍰。

此外，新北市境內同步開放 16 間國民運動中心、7 間健身中心、八里水上運動中心、中角灣衝浪中心，不過，游泳池、淋浴間有防疫疑慮仍不開放；中元節將至，民眾將可參與普渡，以每 2.25 平方公尺 1 人為原則，室內外不得超過 50、100 人，普渡地點得在廟埕廣場、室內天井等固定場域，出入口保持單一人流管制。