〈全國降二級警戒〉振興方案評估中 政院擬先推紓困5.0救產業

全國疫情降為二級警戒，外傳政府研擬推出「振興五倍券」，行政院發言人羅秉成今 (29) 日表示，國發會正在參酌各方意見中，振興方案尚未定案，擬先評估祭出紓困 5.0，不過，剩餘特別預算剩下 1600 億元左右，將就防疫、紓困、振興三方面做整體規劃。

行政院上午舉行院會，羅秉成於會後記者會上表示，國內疫情已降至二級，但疫情狀況還是不能掉以輕心，此波疫情對國內民生經濟、民眾生計影響重大，因此，政府內部討論有必要推出振興方案，之前推出的紓困 4.0 也要加以盤點是否須精進。

政府先前編列 8400 億元特別預算，目前剩餘額度約 1600 億元，羅秉成指出，去年推出的振興三倍券，創造經濟效益超過千億，對於今年的振興方案，國發會現在仍在蒐集各方意見、盤點中，都還在討論，尚未定案。

羅秉成表示，紓困 4.0 施行至 7 月為止，防疫警戒雖然已經降級，但可能還有部分產業營運持續受衝擊，將評估紓困是否需要加強或補充，若最終定案，可稱之為紓困 5.0。

羅秉成說明，紓困 5.0、振興方案及防疫原則會在 1600 億元的範圍內規劃，各部會預算會有所取捨，有些可以運用明年的公務預算來移緩濟急。