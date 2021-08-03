 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

Delta病毒野火燎原 專家示警：住院風險比原始病毒增一倍

鉅亨網編譯張博翔
Delta病毒野火燎原 專家示警：住院風險比原始病毒增一倍（圖：AFP）
Delta病毒野火燎原 專家示警：住院風險比原始病毒增一倍（圖：AFP）
Tag
Delta病毒新冠肺炎CDC住院疫情

Delta 變種病毒正在美國蔓延，據美國疾病控制與預防中心 (CDC) 數據，美國過去七日平均每日新增確診超過 7.2 萬例，高於去年夏天高峰，CDC 並援引加拿大、新加坡和蘇格蘭的研究的研究警告，感染 Delta 變種病毒的患者比原始病毒株的患者更容易住院。

La Jolla Institute for Immunology 病毒學家 Shane Crotty 表示，蘇格蘭的研究顯示變種病毒可能導致更多重症，Delta 病毒住院的風險和原始病毒株相比大約增加一倍。

英國華威大學醫學院病毒學家 Lawrence Young 表示，目前很難確定變種病毒的嚴重性和樣本偏差的影響。路透調查的專家也說，這些研究針對的人口有限，且尚未經外部專家審查。

也有專家表示，Delta 病毒快速的傳染力也可能導致更多的重症病例發生。

據 CDC 上周的報告，Delta 病毒和水痘傳染力相似，且比普通感冒或流感更具傳染力。

UCHealth 感染預防與控制資深主管 Michelle Barron 表示，Delta 病毒蔓延就像一場野火，現在火勢燒得正旺。她表示，中國的研究表明，與原始病毒株相比，Delta 變種病毒複製速度要快得多，人體內產生病毒是原始病毒株的 1000 倍。

此外，全美連鎖醫療照護 American Family Care 的醫療長 Benjamin Barlow 表示，確診 Delta 病毒的患者，病程進展速度比原始病毒快，更多的病患需要提早供氧。

CDC 公布數據顯示，美國疫情已經突破去年夏季高峰，並建議高確診率的地區重啟口罩令，即使是接種兩劑疫苗的民眾也應佩戴，CNBC 分析，此指引涵蓋的地區人口合計占美國三分之二。

相關新聞