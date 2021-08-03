Delta病毒野火燎原 專家示警：住院風險比原始病毒增一倍

Delta 變種病毒正在美國蔓延，據美國疾病控制與預防中心 (CDC) 數據，美國過去七日平均每日新增確診超過 7.2 萬例，高於去年夏天高峰，CDC 並援引加拿大、新加坡和蘇格蘭的研究的研究警告，感染 Delta 變種病毒的患者比原始病毒株的患者更容易住院。

La Jolla Institute for Immunology 病毒學家 Shane Crotty 表示，蘇格蘭的研究顯示變種病毒可能導致更多重症，Delta 病毒住院的風險和原始病毒株相比大約增加一倍。

英國華威大學醫學院病毒學家 Lawrence Young 表示，目前很難確定變種病毒的嚴重性和樣本偏差的影響。路透調查的專家也說，這些研究針對的人口有限，且尚未經外部專家審查。

也有專家表示，Delta 病毒快速的傳染力也可能導致更多的重症病例發生。

據 CDC 上周的報告，Delta 病毒和水痘傳染力相似，且比普通感冒或流感更具傳染力。

UCHealth 感染預防與控制資深主管 Michelle Barron 表示，Delta 病毒蔓延就像一場野火，現在火勢燒得正旺。她表示，中國的研究表明，與原始病毒株相比，Delta 變種病毒複製速度要快得多，人體內產生病毒是原始病毒株的 1000 倍。

此外，全美連鎖醫療照護 American Family Care 的醫療長 Benjamin Barlow 表示，確診 Delta 病毒的患者，病程進展速度比原始病毒快，更多的病患需要提早供氧。

CDC 公布數據顯示，美國疫情已經突破去年夏季高峰，並建議高確診率的地區重啟口罩令，即使是接種兩劑疫苗的民眾也應佩戴，CNBC 分析，此指引涵蓋的地區人口合計占美國三分之二。