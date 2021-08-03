〈能源盤後〉中美數據令人失望 delta病毒難扼 原油挫逾3%

週一 (2 日) 交易，原油期貨價格以大跌開啟 8 月，係因中國和美國經濟活動數據令人失望，以及 delta 新冠變種病毒的傳播與 OPEC + 石油生產國開始增產引起市場擔憂。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.69 美元或 3.6%，收每桶 71.26 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.52 美元或近 3.3%，收每桶 72.89 美元。

中國國家統計局週六公佈，中國官方 7 月採購經理人指數 (PMI) 自前月的 50.9 下降至 50.4，但仍在 50 以上，意味著產業擴張。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 報告指出，「在許多國家都在掙扎著對應最新一波新冠肺炎之際，中國這世界第二大經濟體的經濟放緩將對該地區造成重大打擊。」

「今日的下跌可能只是時間點的關係，因為中國發布數據的時候，就會預期看到一些獲利了結的交易。」

ISM 公布 7 月製造業指數從 60.6% 跌至 59.5% 觸及 6 個月低點，且略低於預期後，原油進一步下跌。雖然該數據仍持續顯示活動強勁，但也顯示出製造商仍疲於應對供應和勞動力的短缺，這些導致生產延遲。

與此同時，新冠肺炎病例再次上升，各地重新實施封鎖限制的可能性也成為投資者關注焦點。

根據美國疾病控制與預防中心 (CDC) 的數據，美國週五單日新增病例超過 10 萬起，為 2 月以來最高單日新增病例，多數病例為沒有接種疫苗者，促使公共衛生專家再次呼籲大眾接種。

新聞報導指出，中國新一波新冠肺炎已擴散至新地區，引起市場擔憂中國遏止 delta 變種病毒傳播的能力。

與此同時，投資者正在衡量 OPEC + 增產水準。OPEC+ 上個月同意從 8 月開始每月增產 40 萬桶 / 日，直到明年消除現行所有的限制生產配額。路透社週六公佈的一項調查發現，OPEC 成員 7 月已增產 61 萬桶 / 日，達到每日 2672 萬桶。

分析師表示，調查顯示，OPEC 成員持續「過度遵守」產量限制。

德國商銀報告提到，「總而言之，OPEC 產量仍較計畫產量少了許多，但『過度遵守率』有些微下降，7 月份自前月的 118% 下降至 115%。有鑑於目前市場供應不足的程度，只能希望 OPEC+ 8 月增產程度多於計畫中的 40 萬桶 / 日。」

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