航運市況熱！馬士基上調今年獲利預期 但示警需求波動大

航運龍頭馬士基 (Maersk) 周一 (2 日) 公布初步第二季初步財報，受惠於全球供應鏈瓶頸使航運運費飆漲，營運表現強勁，並上調全年獲利預期，但示警目前需求波動大。

馬士基在聲明中表示，強勁表現主要受惠於當前市場形勢的延續。第二季營收 142 億美元，稅前息前折舊前攤銷前利潤 (EBITDA) 為 51 億美元，其中海洋部門貨運量較去年同期成長 15%，平均運費則上漲 59%。

展望未來，馬士基預計，直到今年年底全球航運市場將持續成長，全年市場需求成長率從原本的 5-7% 上修至 6-8%，主要靠中國對美國出口需求推動。

不過，馬士基也表示，儘管第三季獲利有望超過第二季，但由於目前需求為暫時性現象，並受供應鏈的中斷和短缺影響，因此需求結構仍面臨高於正常波動的情形。

馬士基目前預估全年 EBITDA 落在 180 億至 195 億美元之間，前次預估區間為 130 億至 150 億美元。

隨著疫情趨緩使需求激增，供應鏈難以及時跟進，引發全球貨櫃短缺且海運交通壅塞，運費飆升至創紀錄水準。

Scfi 上海貨櫃運價指數 (圖: 上海航運交易所)

航運業者持續看好今年成長，彭博資深分析師 Lee Klaskow 表示，航運業者營收可能在 2021 年見頂，與歷史平均相比，明年的獲利水準仍將保持高水位，不過，目前運價正處於難以持續的水準，明年應該會有所降溫。