電影院、Disney+同步首映 叢林奇航首周票房仍拿冠軍 電影院股卻未獲提振

儘管美國奇幻冒險電影《叢林奇航 (Jungle Cruise)》在串流媒體平台 Disney+ 上付費播出，但仍成功在首週放映奪下票房冠軍，顯示美國在 delta 新冠變種病毒和串流媒體的兩大威脅下，票房仍逐漸有穩定跡象，消息傳出後，電影院股卻未能大獲提振。

在截算之前，該迪士尼 (DIS-US) 家庭電影《叢林奇航》在美首映週末票房 3420 萬美元，海外票房 2760 萬美元，另外 Disney + 串流平台也收穫了 3000 萬美元以上 (用戶須支付額外 30 美元以串流播放該片)。媒體指出，這與另一部動作冒險電影《毀滅大作戰 (Rampage)》的票房大致相符，該片在 2018 年首映週末的票房收入為 3570 萬美元。

迪士尼週一小跌 0.47 美元或 0.27%，收 175.55 美元。 Imax (IMAX-US) 小跌 0.81%、Cinemark(CNK-US) 下跌 1.22%。

素有迷因股特質的全美最大電影院運營商 AMC Entertainment (AMC-US) 重挫 1.82 美元或 4.92%，收 35.20 美元，但該股交易不以基本面為主，而是以賣空者活動、期權交易量和動量交易等特性為主。

Colliers 證券分析師 Steven Frankel 表示，美國新冠病例再次上升，以及在 Disney+ 平台上收費發行該部電影的決定，成了電影股令人擔憂的因素，但《叢林奇航》在美上映的成績達到了預期的上線。

Frankel 追蹤 Imax 股票，給予「買進」評級，目標價 22 美元。他指出，Imax 僅佔國內票房的 6%，為 220 萬美元，海外票房 5% 為 130 萬美元。Frankel 認為，對家庭電影來說，這樣的成績並不令人訝異，但是海外票房卻很可觀，因為該部電影沒有在中國放映。

「我們將密切關注，這會不會像《黑寡婦》一樣，在 Disney + 平台上播放後，第二個週末的票房就直直下墜。」Frankel 寫道。

不僅僅是電影院在密切關注這種串流媒體策略，甚至主演《黑寡婦》的明星 Scarlett Johansson 也怒而對迪士尼提起訴訟，主張該電影在大螢幕和 Disney + 平台上同時放映違反了合約。迪士尼則主張該訴訟毫無根據。

儘管迪士尼和華納威秀以新冠疫情為由，嘗試著讓新電影在電影院和串流平台上同步首映，但隨著各家公司大筆投入串流媒體內容庫，這樣的做法可能會更加普遍，而非疫情限定。