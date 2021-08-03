路透：賽諾菲提案併購Translate Bio 著眼mRNA疫苗研發

《路透》引述名消息人士報導，法國製藥巨擘賽諾菲 (Sanofi)(SAN-FR) 提議併購從事 mRNA 研究的美國生技公司 Translate Bio(TBIO-US)，顯示這家在新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗研發進度落後的公司，對 mRNA 技術寄予厚望。Translate Bio 盤後聞訊大漲 70%，每股突破 50 美元。

一名消息人士指出，賽諾菲的董事會在 8 月 1 日針對這項併購提案磋商。另一名消息人士則表示，Translate Bio 的董事會預定在 2 日當天，討論賽諾菲的併購提案。

賽諾菲的公關負責人沒有針對這項消息發表評論，Translate Bio 也未對採訪及 E-Mail 詢問做出任何回應。

報導並未披露併購金額等條件。自新冠肺炎全球大流行於 2020 年爆發至今，Translate Bio 的市值增為原本的 5 倍，若以 2 日收盤價來計算，市值約達 22 億美元。而在 7 月 29 日當天，Translate Bio 股價也在盤中創下每股 36.98 美元新高。

美國輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US)、還有莫德納 (MRNA-US) 都已經利用 mRNA 技術推出新冠疫苗，而賽諾菲則是在這波新冠疫苗研發競賽當中落後對手。

根據我國衛福部疾管署的官網資料，目前國內核准使用的 COVID-19 疫苗，包括 mRNA 疫苗與腺病毒載體疫苗兩種。其中，mRNA 疫苗含有一段可轉譯成 SARS-CoV-2 病毒棘蛋白 (病毒結構蛋白之一，為目前 SARS-CoV-2 疫苗選定之疫苗抗原) 的 mRNA，接種後在人體細胞質內製造棘蛋白此疫苗抗原並釋出細胞外，進而刺激免疫系統產生對抗 SARS-CoV-2 棘蛋白的細胞免疫力與體液免疫力。

賽諾菲與 Translate Bio 從 2018 年就開始進行共同研究，兩者於去 (2020) 年一同研發基於 mRNA 技術的新冠疫苗，第一、二期臨床實驗的中期結果也預計會在第三季出爐。