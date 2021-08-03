路透：中國悄悄設新採購指引 強化中國製造

週一 (2 日) 路透社引述多位消息人士報導，中國政府私下悄悄設新採購指引，要求中國企業將 X 光機、磁共振造影設備等多項 315 項產品採購比重最高為 100% 中國製造。

美國總統拜登正積極設下框架，強化「美國製造」。中國也傳出悄悄布局強化「中國製造」，要求企業採購特定產品的中國製零件含量為 25% 至 100% 不等，為外國供應商設置了新貿易壁壘。

消息人士透露，中國國家財政部與資訊科技部在 5 月 14 日發布第 551 號文件，要求中國國內醫院、企業與國營買家，涉及採購境外進口產品的指引。

該文件明列醫療設備、地基雷達設備、檢測機械、光學儀器、地震儀器、海洋、地質和地球物理設備等 315 項商品的本地採購比例，由 25% 至 100% 不等，要求企業必須採購中國貨。

消息人士指出，中國加入世界貿易組織前，曾經承諾不發布類似的文件，中國此舉也違反了美中第一階段協議的承諾。美中簽訂第一階段協議，中國承諾開放市場、改善非關稅障礙、改善透明化不足問題等。

美國貿易專家表示，中國與美國不同，因為這個新採購指引沒有公開發布，並且由於中國的國有企業包括醫院和其他實體，因此影響了更大數量的醫療設備和其他商品，涉及了價值數十億美元的市場。

美中貿易全國委員會發言人道格巴里 (Doug Barry) 要求美國政府積極正式此消息。

中國工業和信息化部沒有回應相關詢問。美國貿易代表辦公室拒絕回應置評。