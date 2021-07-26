〈台積電股東會〉順利完成董事改選 施振榮卸任獨董

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (26) 日召開股東會，會中順利改選董事，2000 年來即擔任獨立董事的宏碁 (2353-TW) 集團創辦人施振榮卸任，由美國麻省理工學院校長拉斐爾．萊夫接替其獨董職位，台積電隨後召開第十五屆第一次董事會，全體董事一致推舉劉德音續任董事長、魏哲家博士續任總裁及副董。

台積電今年股東會全面改選董事，含 6 名獨立董事在內共 10 名董事，當選董事包括董事長劉德音、總裁魏哲家、前台積電副董座曾繁城、行政院國發基金管理會主委龔明鑫。

獨立董事當選人則是 5 位現任獨董及 1 位候選人，現任獨董包括恩智浦董事長彼得．邦菲、前台積電法務長陳國慈、前應材董事長麥克．史賓林特、前賽靈思總裁摩西 ‧ 蓋弗瑞洛夫、台達電 (2308-TW) 董事長海英俊。

在宏碁創辦人卸任獨董後，由拉斐爾 ‧ 萊夫接替，其為美國國家發明家科學院院士，也是美國麻省理工學院校長，及應材 Growth Technical Advisory Board 共同主席。

劉德音表示，這次董事會成員組成具多元背景，包括不同產業、學術及法律等專業，國內及歐美等不同國籍，擁有世界級公司經營經驗，其中並包含一名女性董事陳國慈。