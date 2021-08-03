南韓CPI意外升至2.6% 經濟學家：強化防疫措施料使通膨放緩

南韓消費者通膨在 7 月份加速，保持在 5 月份的九年高點，原因包括炎熱的天氣推高了新鮮食品的價格，而石油產品、住房租賃及其他服務成本，也還繼續上漲。

南韓統計廳周二 (3 日) 公布，7 月份 CPI 年增 2.6%，高於 6 月份的 2.4%，經濟學家先前預期值也為 2.4%。

南韓 CPI 在今年前 3 個月均低於 2%，4 月升至 2.3%，5 月來到 2.6%，為 2012 年 4 月以來的最高值。7 月重回這一高點，也是連續第 4 個月高於央行目標值 2.0%。

通膨上升之際，南韓新增新冠感染病例激增，單日新增超過 1000 例，未來恐採取更嚴格的社交距離。此前，央行總裁李柱烈暗示，他準備升息以防止資產泡沫惡化，但仍將關注疫情實際發展。

統計廳分析認為，個人服務、農副產品和石油類產品價格上漲等因素推高 CPI 指數上揚。

數據顯示，農畜漁業和石油產品成本分別上漲 9.6% 和 2.8%，而住房租賃和餐飲成本分別上漲 1.4% 和 2.5%。

渣打銀行韓國經濟學家 Park Chong-hoon 表示，南韓因應新一波疫情而採取的社交距離措施，對 CPI 帶來下行風險，可能會影響服務業 CPI。他認為通膨隨後將放緩，至 9 月份低於 2%。

扣除能源和食品價格的核心 CPI 年增 1.2%，與 6 月份持平。

南韓央行目前預計 2021 年全年通膨率為 1.8%，下一次預測修正將在 8 月 26 日的政策利率決策會議上公布。