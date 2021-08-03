大亞兩大動能挹注 上半年四大獲利指標創高 每股賺1.35元

電線電纜廠大亞 (1609-TW) 今 (3) 日公布財報，受惠銅價維持高檔與綠售電業務收入增加，上半年四大獲利指標同創新猷，毛利率攀升至 10.8%、營利率 6.4%、稅後純益 7.96 億元，年增 73.8%，每股純益 1.35 元。

大亞第 2 季營收 72.37 億元，季增 20.4%、年增 71.6%；毛利率 11.1%，季增 0.8 個百分點、年增 4.66 個百分點；營利率 9.12%，季增 3.09 個百分點、年增 8.66 個百分點；稅後純益 3.61 億元，季減 17%、年增 13.52%，每股純益 0.61 元。

大亞上半年營收 131.83 億元，年增 61.36%；毛利率 10.8%，年增 4.28 個百分點；營利率 6.4%，年增 5.71 個百分點；稅後純益 7.96 億元，年增 73.8%，每股純益 1.35 元。

大亞自 2018 年產品總銷售量突破 4 萬公噸後，每年銷售量持續成長，若今年銅價維持高檔，全年銷售量將有機會突破 4.5 萬公噸。其中，銷售品項比重最高為漆包線，從在手訂單來看，漆包線全年業績至少成長 3 成起跳，市占率有望突破 3 成。

綠能事業方面，大亞目前發電量約 120MW，看好地面型太陽能案場陸續掛牌，加上持續開發中大型企業廠房屋頂，預計 2022 年底前，全台將有 54 座太陽能發電系統，發電量至少可達 240MW，未來每年營收貢獻約 15 億元。