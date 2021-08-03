〈群創財報〉Q2三率攀峰大賺214億元 EPS 2.05元寫新猷 上半年每股賺3.22元

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (3) 日公布第二季財報，受惠各國逐步解封、經濟復甦，品牌拉貨力道強勁，加上面板報價續揚，單季大賺 214.18 億元，創歷史新高，毛利率、營益率、淨利率也同步改寫新高，單季每股純益 2.05 元，上半年純益 329.9 億元，較去年虧轉盈，每股賺 3.22 元。

群創第二季營收 932.35 億元，季增 11.21%、年增 39.4%，毛利率 33.1%、季增 7.31 個百分點、年增 30.33 個百分點，營益率 25.5%，季增 7.75 個百分點，稅後純益 214.18 億元，季增 85.1%，淨利率 22.97%，季增 9.17 個百分點，營益率、淨利率均由去年負轉正，每股純益 2.05 元，創下單季新高紀錄。

累計群創上半年營收達 1770.74 億元，年增 51%，毛利率 29.64%，年增 28.82 個百分點，營益率 21.83%，稅後純益 329.9 億元，淨利率 18.63%，營益率、淨利率以及稅後純益均較去年由負轉正，每股純益 3.22 元。

群創第二季折舊及攤銷為新台幣 91 億元、資本支出為新台幣 72 億元。

出貨方面，群創統計第二季整體出貨面積達 709 萬平方公尺，持平首季，液晶面板售價為每平方公尺 464 美元、季增 12.34%；中小尺寸合併出貨面積達 84.25 萬平方公尺，季增 6.9%。

群創第二季各產品營收比重則為可攜式電腦 27%、手機及商用產品 24%、桌上型螢幕 11%、電視 38%，若以產品尺寸別區分，10 吋、10-20 吋、20-30 吋、30-40 吋、40 吋以上則各占 19%、30%、14%、7%、30%。