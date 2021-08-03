經部青創貸款加碼250億元額度 利息補貼延長至年底

經濟部辦理的青年創業貸款，因申請太過踴躍，原定利息補貼於 8 月 2 日關門，不過，經濟部今 (3) 日宣布，在國發會支持下，將加碼 250 億元貸款額度，提高至 600 億元，國發基金同意分攤利息補貼經費，力挺青年創業，實施至今年底。

經濟部表示，為協助新創、微創業者打造更便捷的創業融資環境，對於貸款金額 100 萬元以下的新貸案，以從優、從簡、從速三大原則，提供優惠措施，包括前 5 年利息補貼、信保基金最高 10 成保證、以表格勾選申請方式取代計畫書，於 7 日內完成審查，並提供單一窗口諮詢等。

根據統計，青創貸款方案自去年 8 月 1 日開辦至今年 7 月 30 日，已透過信保基金核保 4 萬 8522 件，融資金額達 402.39 億元。

由於利息補貼預算即將用罄，經濟部原先修正「青年創業及啟動金貸款要點」，限於 8 月 2 日以前向承貸金融機構提出貸款申請且符合利息補貼規定者，可獲利息補貼，但經國發會大力支持，中小企業處將儘速修正要點，追溯自 8 月 3 日以後至 12 月 31 日以前申貸案件，均可適用相關利息補貼規定。

經濟部表示，青創貸款共有 20 家公民營金融機構配合辦理，依法辦理公司、商業、有限合夥登記或立案未滿五年的事業，且負責人年滿 20-45 歲，並於 3 年內受過政府認可的單位開辦創業輔導相關課程至少 20 小時，或取得 2 學分證明的創業青年，都可來申請。