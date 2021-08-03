大聯大創全球電子通路商先例 宣示2030年達成淨零排放目標

半導體零件通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (3) 日召開股東會，董事長黃偉祥也首度宣示氣候行動目標，承諾大聯大於 2030 年實現全集團營運據點 (辦公室及自有倉儲) 的淨零排放(Net Zero Emissions)，並在 2050 年整體集團達成淨零排放，成為全球首家對外宣示的電子零件通路商。

大聯大近期積極強化 ESG 績效，今年爲強化公司治理、提升董事會職能，並落實董事多元化目標，此次股東會增加 1 席女性獨立董事，由前中華開發資本資深副總楊鎧蟬女士當選。

大聯大表示，公司身為全球最大的半導體零組件通路商，為落實永續經營及最大化股東權益，全面審視永續經營，並領先同業採取多項措施，如積極完善公司治理，並在 2021 年初設立永續長，高度關注全球風險議題。

大聯大也推出「員工持股信託計劃」(ESOT)，鼓勵員工持股，及早為未來退休金規劃，吸引超過 9 成員工參與，力求員工、股東與社會多贏。

另外，大聯大爲因應氣候變遷危機，更在今日股東會宣示氣候行動目標，以響應《巴黎氣候協定》、強化氣候變遷治理、積極自主節能減碳，提升綠色能源使用、推動產業綠色轉型，與價值鏈夥伴共創永續供應鏈，為地球作出貢獻。

大聯大今年 5 月以本土民營服務業者，取得天下雜誌評選 2000 大調查服務業冠軍榮譽，財務績效成就有目共睹，在產品佈局正確、員工生產力提高及營運規模持續擴大下，2020 年營收、淨利、每股稅後純益及營業活動現金流入，均創歷史新高。

大聯大去年營收及淨利達 6,098.86 億元、81.23 億元，均年增雙位數，全年營業活動現金流入也達 178.25 億元，同創歷史新高，每股稅後純益則為 4.77 元。

大聯大今日召開股東會，會中承認 2020 年度財務報表，並通過年度盈餘分配案，普通股及甲種特別股每股分別配發現金股利 3.1 元及 2 元。