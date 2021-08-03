健策Q2純益2.59億元 每股賺2.14元 創歷史次高
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健策 (3653-TW) 今 (3) 日公布第 2 季財報，受惠產品價格調漲、客戶訂單拉貨強勁，單季稅後純益 2.59 億元，創歷史次高，季增 19.9%、年增 1.25%，每股純益 2.14 元；上半年純益 4.75 億元，年減 26.5%，每股純益 3.92 元。
健策第 2 季營收 21.69 億元，季增 16.99%、年增 21.24%；毛利率 29.32%，季減 1.37 個百分點、年減 1.14 個百分點；營利率 17.63%，季增 0.38 個百分點、年減 0.72 個百分點；稅後純益 2.59 億元，季增 19.9%、年增 1.25%，每股純益 2.14 元。
健策上半年營收 40.23 億元，年增 16.24%；毛利率 29.95%，年減 0.03 個百分點；營利率 17.46%，年增 0.19 個分點；稅後純益 4.75 億元，年減 26.5%，每股純益 3.92 元。
健策主要產品包括晶片散熱片、LED 導線架、中央處理器扣件機構產品、電動車水冷式散熱模組等，預期下半年客戶拉貨持續強勁，且搭上電動車趨勢，其車用水冷散熱模組營收貢獻有望逐步擴大。
另外，健策旗下散熱均熱片供應超微 (AMD-US) 伺服器處理器，供貨比重逾 5 成，隨著超微看好資料中心需求大增、上修財測目標，將挹注健策下半年營運成長。