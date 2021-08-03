〈群創財報〉估Q3面板價量續揚1-3% 將與超視界簽供貨協議固料

面板大廠群創 (3481-TW) 第二季大賺 214.18 億元，改寫新高紀錄，展望未來，群創認為，第三季整體供需仍健康，面板將維持價量齊揚走勢，估大尺寸面板出貨量、平均價格都將季增 1-3%，中小尺寸面板出貨量同樣維持季增 1-3%，此外，群創也宣布與超視界簽訂長期供貨協議，積極固料。

群創表示，第三季整體供需將維持健康水準，除需求端進入傳統備貨旺季外，供給端仍受限缺料限制部分產能，從應用來看，大尺寸電視面板需求、價格仍持續強勁，中高階筆電等 IT 面板需求同樣強勁。

中小尺寸面板方面，隨著車市開始復甦，群創看好，下半年車用面板需求將持續回溫，手機面板也可望隨著疫情受到控制，市況逐漸好轉，將持續透過彈性調整產能來應對市場需求，同時強化布局 Mini/Micro LED、車載、醫療、液晶平板衛星天線等高值化產品。

群創今也宣布與面板供應商超視界簽訂複數年長期供貨協議，合約期間內群創、子公司佛山群志光電將取得超視界每年按約定數量供應 10.5 代玻璃基板切割產品，有助進一步拓展大尺寸應用市場、提升既有世代線產能利用價值，也凸顯近期面板廠積極固料。

另一方面，群創也積極推動子公司醫療面板廠睿生光電上市櫃計畫，今董事會也決議通過將釋出 10500 仟股，而考量財務報表、自結每股淨值等，釋股價格訂為每股新台幣 23 元。