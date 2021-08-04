〈美股熱門股〉美光宣布10月配息漲4% UA調高全年財測漲逾7%

美光宣布 10 月配息 上漲 4.15%

美光科技 (MU-US) 宣布預計在 10 月 18 日派發每股 0.1 美元現金股利，消息提振周二（3 日）股價上漲 4.15% 至每股 80.86 美元。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 在聲明中表示，公司經歷重大轉型後，在技術方面保持領先地位、產品組合強勁、獲利能力提升，而這次的配息反映對未來營運的信心。

美光也表示已更新股票回購政策，在股價較低時買進更多股票，反之則買入較少股票。該公司在最近的報告中表示，自 2018 年 5 月開始回購價值 40 億美元的股票，平均以每股 42 美元的價格回購 9000 萬股股票。

Under Armour Q2 優預期、上修全年財測 勁揚 7.53%

美國運動服飾品牌 Under Armour(UAA-US) 周二公布 2021 會計年度第二季財報，營收猛增 91%、獲利優於預期，並以看好全年銷售成長為由上調全年財測，助威股價勁揚 7.53% 至每股 22.70 美元。

Under Armour 第二季營收報 13.5 億美元，調整後每股獲利報 0.24 美元，雙雙優於分析師預估的 12.1 億美元與 0.06 美元。隨防疫措施逐漸鬆綁，運動服裝銷售較去年同期翻倍增長，鞋類銷售也增長 85%。

Under Armour 執行長 Patrik Frisk 表示，今年已奠定紮實的基礎，替下一段獲利成長提供穩固的支撐。該公司預估第三季營收將以偏低的個位數成長，而第四季營收將與去年同期持平。

羅賓漢股價狂飆 24.20% 改寫歷史新高

線上股票交易平台羅賓漢 (HOOD-US) 周二股價狂飆 24.20% 至每股 46.80 美元，改寫新高紀錄，與上周掛牌首日跌破 38 美元發行價格形成鮮明對比。

自羅賓漢上周以來，投資人都一直密切注意該公司股票，該股在那斯達克上市首日，一度下跌多達 12%，收盤下跌 8%。

有部分人認為，該股首日黯淡的表現與開放散戶參與 IPO 購股、員工與其他人持有的 15% 股票沒有閉鎖期限制，以及監管阻力的擔憂有關。

女股神伍德旗下 Ark Innovation ETF（代號 ARKK）上周四、周五買進羅賓漢約 490 萬股股票，為該股票上漲動力之一。