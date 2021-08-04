護國群山半導體撐起台股半邊天 周邊供應鏈也沾光

台灣在全球半導體代工產業中居領先地位，瀚亞投資指出，在半導體產業「贏者全拿」的生態，讓台股相關供應鏈極具吸引力，包括產業體系內的中小型企業也有一定吸引力，建議投資人可透過主動式基金管理，布局半導體市場。

瀚亞投資 (台灣) 研究團隊表示，隨著行動電話功能不斷演進，消費者對安全、娛樂和導航功能的需求不斷成長，也推動汽車零件和控制系統的跨世代轉型，而這些轉變背後的關鍵推動因素，即是半導體晶片或積體電路。

瀚亞投資指出，半導體晶片靠晶圓代工廠生產製造，而台灣、韓國和中國主導全球九成以上的產能，根據美國銀行 (BofA) 全球研究指出，全球半導體銷售總額已從 2012 年的 2920 億美元逐年大幅成長，截至 2020 年底銷售額已達 4380 億美元，預計 2023 年可望接近 6000 億美元，以台灣來說，擁有超過八成的微型晶片及精密電路板市場，可說是主要受惠市場。

麥肯錫管理顧問報告指出，半導體產業穩定的技術創新，為整體產業鏈創造「贏者全拿」的生態。報告觀察 2015 年到 2019 年中，從設備生產到晶圓製造商，前五大企業的平均年利潤總和，比其餘 249 間企業的平均年利潤總和還來得更多。

瀚亞投資表示，台灣在半導體市場擁有領導者優勢，享有可觀利潤，賺取穩定現金流，支付研發費用，而雄厚的資金和亮眼的財報，可說是產業低迷時持續投資的救命良藥。

此外，半導體製造業的領先地位也成就其他的產業，包括晶圓封裝廠、基板供應廠、導線廠、和化學品生產廠。

瀚亞投資表示，台灣不僅是領先全球的半導體代工廠、晶片封裝廠、和積體電路設計公司的所在地，當地半導體產業體系內的中小型企業也表現亮眼，為投資者提供具吸引力的投資機會，建議可透過台股基金作為布局半導體市場的敲門磚。