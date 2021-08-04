半導體扛多頭大旗 台股漲70點收17623點攻克月線

美股標普指數續創歷史新高，提振多頭信心，台股今 (4) 日由半導體族群領軍上攻，面板三虎擺脫頹勢上演強彈秀，航運、生技股也都有不錯表現，帶動加權指數終場上漲 70.13 點，收在 17623.89 點，一舉攻克月線，但成交值仍低迷，僅有 3740.25 億元。

半導體族群今天為多頭指標，台積電股價持穩，最高來到 598 元，終場小漲 0.3%、收 596 元；聯電強勢上漲近 2%，站上 60 元關卡；聯發科同步漲逾 1%，日月光投控勁揚逾 3%，矽力 - KY、聯詠等也都表現不俗。不過，大立光、廣達、祥碩等電子股，今天賣壓較為沉重。

環球晶法說釋樂觀展望，下半年營收可望優於上半年，看好矽晶圓需求將成長至 2023 年，有越來越多客戶簽訂新長約，至少 3 年起跳。環球晶獲外資看好，目標價喊至 1020 元，今天在買盤積極湧入下，股價漲勢強勁，一度衝破 900 元大關，終場收 893 元。

世界先進預估第三季營收將達 115-119 億元，相當於季增 13-17%，可望再締新猷，毛利率上看 46%，今天跳空漲停，達 133.5 元，續創天價。昇陽半導體積極擴廠，將投資 72 億元，在台中港興建第一座自動及智慧化晶圓再生工廠，今日股價延續漲勢，勁揚逾半根漲停板，最高來到 58.5 元。

面板雙虎今日引領光電族群走強，群創第二季獲利大爆發，帶動股價直奔漲停，達 20.95 元，一舉收復月線、季線及半年線，成交量高達 78.7 萬張，為台股人氣王，彩晶同步亮燈漲停，友達勁揚逾 9%。此外，LED 族群也延續強勢表現，華興尾盤續噴漲停，光鼎、富采、億光等均在盤上表現。

航運股方面，貨櫃三雄以陽明漲逾 2% 最為強勢，長榮、萬海也有 1% 以上的漲幅，建新國際、遠雄港均漲逾 3%。整體運輸類股上漲 1.4%，成交值大幅萎縮至 703 億元。