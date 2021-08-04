〈和碩股東會〉迎消費性電子旺季 總座：下半年缺料逐步改善

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (4) 日召開股東會，展望今年，總經理廖賜政表示，面對全球供應鏈不安定狀態，將持續與供應鏈合作，彌補供應缺口，預期下半年供應鏈產能陸續開出，缺料狀況將逐步緩解，加上進入消費性電子傳統旺季，營運動能可期。

廖賜政表示，近期變種病毒讓全球供應鏈仍處在不安定狀態，和碩今年以來持續與客戶、供應鏈合作，包括擴大子公司產能支應，但整體客戶訂單仍大於產能、可掌握料況，不過隨著供應鏈加大產能、提升產能利用率，預期缺料下半年缺料狀況將得到改善。

展望下半年，廖賜政指出，傳統消費電子旺季仍可期，除教育市場相對放緩外，辦公室、商用需求強勁復甦，目前三大產品線動能穩健，雖然近期馬來西亞、越南等地疫情升溫，造成供應鏈不穩定，但都仍在可控範圍，預期受影響程度有限。

廖賜政補充，雖然馬來西亞、越南等地擴大限制措施，但當地均可保持 60% 產能運作，因此和碩在當地營運一切正常，且馬來西亞、印度、印尼、歐洲、美國等員工都已施打疫苗。

另一方面，股東詢問和碩業外投資立訊股票，財務長吳薌薌強調，公司無法掌握股市變動，且投資立訊僅是其中一項財務性轉投資，對財報影響數有限，未來也將依市場情況評估調節，觀察第二季股價變化，預期將有回沖利益。

董事長童子賢也強調，經營團隊並不介入股市，但就立訊本質來看，今年營業表現均優於去年，符合和碩不做投機性投資的目的，而和碩今股東會也通過去年盈餘分配，每股將配發 4.5 元現金股利。