宏捷科Q2純益年增近2成創22季新高 EPS 1.01元

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 今 (4) 日公告第二季財報，受惠手機 PA、WiFi 需求維持高檔，單季稅後純益達 1.98 億元，季增 12.77%、年增 19.02 %，為近 22 季新高，但因去年辦理現金增資股本放大，第二季每股純益為 1.01 元，累計上半年純益 3.73 億元，每股賺 1.9 元。

宏捷科第二季合併營收達 11.49 億元，季增 7.89%、年增 26.84%，毛利率 29.06%，季增 1.16 個百分點、年減 3.4 個百分點，營益率 21.01%，季增 2.35 個百分點、年減 3.76 個百分點，稅後純益達 1.98 億元，季增 12.77%、年增 19.02 %，每股純益 1.01 元。

累計宏捷科上半年營收 22.15 億元，年增 34%，毛利率 28.5%，年減 3.9 個百分點，營益率 19.87%，年減 3.85%，稅後純益達 3.73 億元，年增 14.9%，每股純益為 1.9 元。

營運方面，宏捷科表示，新產能逐步開出，預期 8 月底月產能將順利提升至 1.5 萬片水準，展望下半年，看好營運動能則仍來自手機 PA、WiFi 需求，產能利用率將維持高檔，訂單最遠已看到明年首季，下半年也將依既有產能規劃，持續裝置新機台，估年底前月產能達 20000 片目標不變。

宏捷科 7 月營收則是反映年初漲價效應，單月營收衝破 4 億元大關，達 4.12 億元，月增 4.1%、年增 46.96%，創下歷史新高紀錄，累計今年前 7 個月營收達 26.28 億元、年增 35.84%。