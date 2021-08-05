特斯拉董事長出售逾2200萬美元持股 馬斯克可能重掌該職

根據特斯拉 (TSLA-US) 周三 (4 日) 公告遞交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，董事長丹賀姆 (Robyn Denholm) 售出價值超過 2200 萬美元特斯拉股票，隨著 3 年的任期屆滿，市場認為馬斯克很可能回鍋董事長位子。

據文件顯示，丹賀姆以履約價 53.38 美元行使買權取得 31250 股特斯拉股票，並在 8 月 2 日以 700 至 726.11 美元價格出售所換得的股數，金額逾 2200 萬美元。

丹賀姆 2014 年以來一直是特斯拉董事會成員，原本身兼董事長的馬斯克在 2018 年 9 月宣稱特斯拉將下市，遭到美國證券交易委員會 (SEC) 裁處，最後與 SEC 達成 2,000 萬美元和解，且馬斯克 3 年內不能參與董事長選舉。

丹賀姆於 2018 年 11 月在馬斯克辭去董事長職位後接任，任期為期 3 年，隨著任期即將屆滿，馬斯克很可能將重掌特斯拉董事長的職位。

丹賀姆近期正為 2016 年特斯拉收購 SolarCity 判決赴德拉瓦州法院作證。提起訴訟的股東們認為，SolarCity 是馬斯克的堂兄弟創立，且馬斯克在該公司與特斯拉皆擁有 22% 的股份，因此該筆交易視為是馬斯克為救自己人公司免於破產的舉動。