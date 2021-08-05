聯茂7月營收29.52億元續創新高 年增近4成

PCB 上游 CCL(銅箔基板) 廠聯茂 (6213-TW) 今 (5) 日公布 7 月營收，以 29.52 億元續創高，月增 5.48%，年增 39.33%，前 7 月營收 185.04 億元，年增 21.63%，CCL 廠正迎來第三季旺季效應。

包括台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW) 等 7 月營收表現亮眼，分別以 35.56 億元及 19.28 億元，改寫單月歷史新高紀錄。

聯茂上半年稅後純益 15.02 億元，年增 20.87%，每股純益 4.51 元，聯茂已敲定江西第三期擴建案，將再投資 8000 萬美元，每月增產能 120 萬張，完工後江西廠總產能擴大爲 240 萬張。

聯茂第二季營收 81.68 億元，毛利率爲 19.9%，季增 1.38 個百分點，年減 1.06 個百分點，單季稅後純益 8.6 億元，季增 33.37%，年減 0.65%，每股純益爲 2.58 元

聯茂上半年營收爲 155.64 億元，毛利率 19.25%，年減 0.8 個百分點，稅後純益 15.02 億元，年增 20.87%，每股純益達 4.51 元。

聯茂第二季獲利回神，主因受國際銅價大漲，大陸廠區為反映成本，4 月調高出貨產品報價；此外，因應終端市場多元需求，聯茂今年擴充江西二期廠，也在上半年逐步開出並生產前段高階材料。