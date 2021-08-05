三大權益自由切換+最高回饋9% 國泰世華拚今年衝200萬卡神卡

國人平均每戶持有信用卡張數創 7 年新高，顯見單一回饋方案的信用卡越來越難滿足消費者，有鑑於此，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行今 (5) 日宣布，推出一卡直接擁有三大權益自由切換的「CUBE 卡」，且特定通路到 10 月底最高回饋 9%，加上透過 APP 整併旗下銀行卡，今年 CUBE 卡預估可達 200 萬卡，當上新回饋神卡。

國泰世華銀今天舉辦新卡線上發表會，國泰世華銀行資深副總經理鄭有欽表示，今年 4 月聯徵中心公布的統計數據顯示，國人平均每戶持卡張數多達 4.33 張，為 2014 年來新高。該行觀察到，卡友在消費前總是要研究哪張卡回饋最好，尤其消費者的習慣會隨著年齡、生活習慣甚至季節等因素，有很大的改變；從疫情中也學習到，過往刷卡可能旅遊及百貨等消費佔大宗，但宅在家變成新常態時，網購反而是這段期間最常見的消費情境，若消費者為了需求改變就要申辦不同卡，其實是相對不便的。

鄭有欽表示，為了解決消費者為了不同優惠就需辦多張信用卡的痛點，推出由持卡人隨選三大回饋方案的「CUBE 卡」，到年底前依選擇方案最少回饋 3%，特定通路到 10 月底最高回饋 9%，以迎戰目前市場上各類 3% 現金回饋的「神卡」。

此三大可以自由切換的方案包含「玩數位」、「樂饗購」及「趣旅行」，鄭有欽表示，這是根據卡友的消費習慣及偏好所專屬設計，一次滿足數位串流、網購、美食外送、百貨購物、叫車租車、旅行等多種消費情境，指定消費 3% 起回饋無上限，上市期間最高 9% 回饋，卡友可依照當天的消費計畫，在年底前天天切換想要的權益方案。

而這張「CUBE 卡」除了權益可自行切換，還有一大特色是，將信用卡與網銀 App 結合，卡友要先下載網銀 App，於每次刷卡後，可立即透過網銀 App 等多個數位平台，以消費累積回饋的小樹點折抵該筆消費金額，不必等到每月帳單結算時才能折抵。另外，小樹點也能夠在國泰優惠 App 上兌換各式商品，進一步放大回饋點數的應用價值。