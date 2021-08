BMW 4系列Gran Coupé預售價240萬元起，首批限量150台

記者:Dean 2021-08-05

保留雙門跑車的運動風格,兼具駕馭感受與日常實用性,結合創新科技與 BMW 著名的超凡駕馭樂趣,全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車再次將中型豪華運動房車提升至全新境界。BMW 總代理汎德一共導入 BMW 420i M Sport 及 430i M Sport 兩款車型,並推出 First Edition 首批限量 150 台專屬版本,預售價 240 萬元起,絕美跑車再臨,即將掠奪眾人眼光。

難以錯認的大膽外型,全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車延續家族設計,保留雙門運動跑車的優美線條,搭配其修長身影與完美車身比例,創造過目難忘的獨到風格。吸睛的雙腎型水箱護罩與銳利、細長的 LED 頭燈,創造出更加強烈的視覺張力;引擎蓋上的俐落刻線由水箱護罩端點向外延伸至車側,巧妙結合優雅與運動氛圍,彰顯 BMW 4 系列宣揚 BMW 設計美學的重要使命。透過流暢的車身肩線、黑色高光澤 Air Breather 車側導流氣孔造型飾條設計,搭配新世代設計語彙的平整化車門把手,全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車完美詮釋品牌核心精神,再創新世代美學佳作。

全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車不僅可以是彰顯品味的夥伴,更是增添日常生活樂趣的得力助手。加長、加寬且增高的全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車透過正五人座的設計提供乘客豪華、舒適的乘坐空間,內裝部分使用全新的 Sensatec 透氣皮質內裝,結合科技感十足的 BMW 全數位虛擬座艙與音質細膩的 harman/kardon 高傳真音響系統;同時,後行李廂部分在後座椅背未傾倒的情況下即可擁有 470 公升的收納容積,能夠放置至少兩組高爾夫球具,滿足您日常使用與長途旅行的需求,並給予車主與乘客豪華、愜意的乘車體驗。

渴望擁有酣暢淋漓的駕馭感受,同時兼顧豪華舒適的乘坐體驗,全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車是您最完美的解答。立基於 BMW 著名的底盤調教技術、車體出色的空氣力學設計與優異的車體剛性,全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車引擎蓋與葉子板部分特別使用上鋁合金材質,引擎室內與底盤後軸更配置額外剛性強化拉桿,造就絕佳動態表現與超凡駕馭樂趣。更值得一提的是,乘客座艙的部分,全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車使用上熱沖壓鋼材與鋁合金材質,使車室的剛性與安全性更加提升,用最高規格保護您與家人的安全。



全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車一共提供 420i M Sport 及 430i M Sport,兩款車型皆搭載 2.0 升的 BMW TwinPower Turbo 直列四缸汽油引擎,全新升級的四缸引擎首次將排氣歧管結合在汽缸蓋中,大幅提升排氣冷卻系統的效能,並使排放更加環保。全新 BMW 430i M Sport 擁有 245 匹最大馬力與 400 牛頓米的最大扭力,搭配 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱,使全新 BMW 430i M Sport 時速 0 km/h 到 100 km/h 僅需 6.2 秒即可完成;全新 BMW 420i M Sport 則可輸出 184 匹最大馬力與 300 牛頓米最大扭力,時速 0 km/h 到 100 km/h 僅需 7.9 秒,隨傳隨到的動力表現將使您為之驚艷。



全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車提供 BMW 420i M Sport First Edition、BMW 430i M Sport First Edition 兩款首批限量車型,標準配備獨具跑格的 M Sport 風格套件,另全方位搭載 BMW 多項領先科技,包括 BMW 手機數位鑰匙、智慧 Comfort Access 免鑰匙系統、車況抬頭顯示器、360 度環景輔助攝影與手機無線充電裝置;其中 BMW 430i M Sport First Edition 配有可隨時依駕駛模式調整設定的 M 款跑車化電子懸吊系統與照射距離可達 500 公尺的智慧雷射頭燈,使車主可盡情享受 BMW 獨到的駕馭樂趣,同時確保行車的安全性;為提供您極致的感官享受,車室更特別使用擁有 16 支揚聲器的 harman/kardon 高傳真音響系統,讓您愜意享受兼具豪華與科技的行車生活。

全新世代 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車預售車型價格表

車型 預售參考價 First Edition 專屬升級配備 BMW 420i M Sport 240 萬 - BMW 420i M Sport First Edition 243 萬 手機無線充電裝置

車況抬頭顯示器

harman/kardon 高傳真音響系統 BMW 430i M Sport 289 萬 - BMW 430i M Sport First Edition 293 萬 手機無線充電裝置

M 款跑車化電子懸吊系統

智慧雷射頭燈

遠光燈輔助系統

來源:《汽車線上》

更多精彩內容請至《汽車線上》