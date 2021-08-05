大宇資出售北京軟星49%股權及仙劍中國IP 挹注EPS 27.6元

大宇資 (6111-TW) 日前召開股東會，決議將處置旗下子公司北京軟星 49% 股份及仙劍奇俠傳中國 IP，今 (5) 日宣布，交易對象為有多年合作經驗的戰略夥伴中手游集團，交易金額港幣 6.41 億元 (折合新台幣約 23 億元)，依 IFRS 規定將認列處分收益，估為新台幣 17.4 億元，挹注 EPS 約 27.6 元。

大宇資表示，2018 年中國重點整治遊戲版號以來，版號也成產品發展的重要資源，2020 年全年一共有 1413 款遊戲過審，其中中國國產遊戲 1316 款，國外遊戲僅 97 款，另有 19 款被撤銷版號。

在市場挑戰嚴峻及疫情變化未知下，大宇資董事會透過多方管道，尋找最合適對象作為戰略合作夥伴，未來除能讓仙劍奇俠傳在中國取得最大資源發揮外，更能放眼國際；此次交易對象正是與大宇資有多年合作經驗的中手游集團，交易金額也高於股東會中決議的不低於新台幣 22 億元。

大宇資強調， 期待與新夥伴合作，可發揮雙方特長，增強大宇資在中國的多維度娛樂合作，推升仙劍 IP 影響力，本次交易及授權不影響台灣及其他海外地區授權宇未來營運。