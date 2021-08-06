〈美股熱門股〉羅賓漢遭股東拋售暴跌27% Astra月底進行發射計畫漲近24%

羅賓漢遭股東拋售 暴跌 27.59%

日前展開報復性漲勢的羅賓漢 (HOOD-US) 周四（5 日）傳出股東計畫出售近 9,800 萬股消息後，股價暴跌 27.59% 至每股 50.97 美元。

據羅賓漢提交的文件，包括創投公司 Andreessen Horowitz 在內的股東將逐步出售近 9,800 萬股股票。

羅賓漢自上周掛牌以來，股價如洗三溫暖般，上市首日表現黯淡跌破發行價，但本周突然有大量散戶紛紛敲進，推升股價創新高，而如今又因股東拋售股票導致股票暴跌。

不過羅賓漢即使在暴跌的情況下，股價仍較上周上市時漲近 50%。Pacific Life Fund Advisors 資產配置主管 Max Gokhman 表示，羅賓漢從一開始就把自己設計成一檔迷因股，可以料想的是每次價格的波動往往都沒有任何消息支撐。

Astra 宣布月底進行首次發射計畫 勁揚 23.88%

火箭製造商 Astra(ASTR-US) 周四宣布將於 8 月 27 日進行今年首次發射，目標是將美國國防部的酬載（Payload）送上太空軌道，消息激勵股價大漲 23.88% 至每股 10.22 美元。

此次發射計畫是 Astra 與美國太空部隊測試計畫（U.S. Space Force's Space Test Program）簽定的兩項合約中的其中一次，第二次發射計畫預定在下半年。此次發射計畫將持續 16 個天至 9 月 11 日。

Astra 執行長 Chris Kemp 表示，目前仍按部就班的進行今年總共三次的發射計畫，之後開始加強生產與營運，且到年底前計畫每月都有一次發射活動。他也指出，Astra 累積的 50 多次的發射活動，更多訊息將會於 8 月 12 日的第二季財報中公布。

Wayfair 第二季獲利靚 上漲 10%

線上家具零售商 Wayfair(W-US) 受惠疫情間消費者在家線上購物，第二季獲利超越華爾街分析師預期，股價大漲 10% 至每股 276.16 美元。

Wayfair 2021 會計年度第二季營收報 38.6 億美元，低於 Refinitiv 調查分析師預期的 39.4 億美元，不過每股獲利報 1.89 美元，優於分析師預估的 1.15 美元。活躍用戶比去年同期成長近 20% 至 3,110 萬人。

Wayfair 執行長 Niraj Shah 在財報會議上表示，此次的財報證明，部分人對質疑隨著疫情消退，公司是否能保持獲利。他也說消費者對居家商品的興趣不會在疫情後消失，看好營運成長。