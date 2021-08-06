瀚宇博Q3營收可望再創高 樹林廠處分收益最快年底入帳

瀚宇博 (5469-TW) 以 6.3 億元處分樹林廠廠房及土地資產，處分利益 5.05 億元，貢獻每股純益 0.96 元，公司表示，最快將在今年第四季或 2022 年第一季入帳；對於第三季，瀚宇博並未受筆電相關缺料干擾，營收估可望再創高。

瀚宇博目前為全球最大 NB 板供應商，目前 NB 市場出現缺料雜音，瀚宇博內部對第三季營收看法仍正向，公司主管指出，NB 生產端即不斷有晶片供應不及等雜音，但實際上 NB 板出貨一直不減，第三季預估正向，且可望再創新高。

瀚宇博以 6.3 億元處分新北市樹林廠廠房及土地資產，是 19 年前瀚宇博合併的新好科技原廠區，在生產設備已完全遷往現有桃園觀音廠後，決議出售。

瀚宇博第二季營收以 133.75 億元創新高，毛利率 20.24%，季增 0.01 個百分點，年減 1.93 個百分點，稅後純益 7.34 億元，季減 5.74%，年減 13.83%，每股純益 1.39 元。

瀚宇博上半年營收爲 257.21 億元，毛利率 20.23%，年增 0.74 個百分點，稅後純益達 15.13 億元，創歷史同期新高，年增 43.3%，每股純益達 2.87 元。