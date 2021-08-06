亞光上半年稅後純益6.87億元超越去年全年 EPS 2.44元

光學元件廠亞光 (3019-TW) 今 (6) 日公布財報，上半年稅後純益 6.87 億元，超越 2020 年全年，每股純益 2.44 元，亞光認為，在多元產品優勢效益之下，第三季旺季展望樂觀。

亞光第二季營收 52.28 億元，毛利率 20.48%，季增 0.04 個百分點，年增 1.1 個百分點，稅後純益爲 3.83 億元，季增 26%，年增 1.29 倍，每股純益 1.36 元

亞光上半年營收 99.57 億元，毛利率 20.48%，年增 3.65 個百分點，稅後純益 6.87 億元，已大幅超越 2020 年全年獲利，年增 12 倍，每股純益爲 2.44 元。

亞光 7 月營收 17.08 億元，月減 9.72%，年增 13.16%，2021 年 1-7 月營收 116.64 億元，年增 40.3%。

亞光主管指出，受惠 5G、AI、LIDAR、新能源自駕車應用發展而，第三季亞光多元產品效益將發酵，包括光學元件、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀、手機用潛望式 G+P 變焦鏡頭、AR、VR 光機模組等出貨都將成長；另外影像感測器市場需求強勁，產能滿載，新產能陸續開出，積極擴產滿足客戶需求。