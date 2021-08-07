Delta重創亞洲供應鏈 全球市場都遭殃

變種病毒 Delta 重創越南、韓國、馬來西亞、泰國等對全球供應鏈相當重要的國家，對全球市場構成新的另一個新風險。

近年來，隨著美國企業將供應鏈從中國向外多元拓展後，其鄰國成大受益者，但如今分散供應鏈投資也將面臨風險。

投資機構 TS Lombard 董事總經理 Jon Harrison 與東南亞經濟學家

Krzysztof Halladin 表示，Delta 病例激增，亞洲各國政府不得不採取嚴格防疫措施，縮小破壞程度。

以泰國為例，一旦有一位工人檢測為陽性，整座工廠員工都必須同時隔離 28 天，以保住工廠產能，而越南的防疫做法則是，工廠會提供工人宿舍，並每兩周更換一批工人上班。

然而有許多工廠面臨關廠，或者在廠能不足的情況下勉強運作，隨著感染與住院人數增加，該區也正著手解決勞力短缺問題。

TS Lombard 分析師報告中寫道：「受影響的行業各不相同」。在泰國由於疫情影響造成連鎖效應，複雜供應鏈中原本未受影響的部分也遭受波及，汽車製造業已經被打亂。

而越南的一些地區，有多達 90% 的家具、紡織品、服飾、鞋類等相關行業的工廠已經停產。

企業有鑑於此，已開始尋找替代方案，而中國有可能會成為供應鏈中段的受益者。不過美林證券（Merrill）經濟學家喬虹（Helen Qiao）在一份報告中寫道，中國仍面臨自去年以來最大規模的疫情，許多農村已施行封鎖政策，也限制旅遊與進行大規模檢測。

她認為，儘管這有可能減緩疫情蔓延，但持續時間將會比上一波疫情久，對服務消費的衝擊可能會比前幾波大，不過仍小於第一季。

在 Delta 病毒的影響下，中國政府也針對一些大型企業監管開鍘，如周五（6 日）美團遭北京政府以濫用支配地位為由，開罰約 10 億美元，在病毒與政府的夾擊下，企業想找到安全且價格低廉的供應鏈恐怕還是個問題。

TS Lombard 的經濟學家表示，他們仍傾向中國以外的新興市場股票。