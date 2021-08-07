後疫情玩家出走 蘋果iOS設定削弱廣告效益 Zynga挫逾18% 至少遭8位分析師砍目標價

Zynga 週四公布第二季財報，週五股價重挫 18% 以上，係因該公司稱新冠疫情期間吸引而來的遊戲玩家已經停止玩遊戲，且因為蘋果 iOS 的廣告設定，令該公司打廣告尋找新玩家的成本更加沉重。

Zynga (ZNGA-US) 週五重挫 18.22% 至 7.99 美元，創下 2012 年 7 月 26 日以降最大單日跌幅，當日下跌 38%。

執行長 Frank Gibeau 週四公布第二季財報時表示，隨著新冠病毒的防疫限制放寬，大眾玩該公司遊戲的時間減少了。這個退步，加上蘋果 4 月推出新 iOS 對廣告技術設定，令 Zynga 將全年淨預訂量預期調降大約 3%。(淨預訂量是電玩遊戲公司使用的營收衡量數據)

Jefferies 分析師 Andrew Uerkwitz 報告寫道，倘若影響 Zynga 財測的趨勢是短暫的，那麼經歷週五股價下挫後，該股可能會進入具有買進吸引力的水準。Uerkwitz 將該股評為「買進」，但目標價自 13 美元調降至 12 美元。

Truist Securities 分析師 Matthew Thornton 認為，該公司第二季的業績「明顯令人失望」，雖然他仍維持「買進」評即，但表示正在審核其財務模式。

Wedbush 分析師 Michael Pachter 維持「優於大盤」的評級，目標價 15 美元，

根據《巴倫》商周統計，至少 8 位賣方分析師在該公司公布財報後下調了目標價。18 位追蹤該公司股票的分析師，平均目標價 12.61 美元。

Zynga 將其淨預訂量下調至 28 億美元，低於分析師先前預期的 29 億美元。(淨預訂量是一種常見的非 GAAP 衡量標準，其中包括遞延收入)

Gibeau 週四表示，即使面臨艱困的比較，第二季仍較去年同期上升 23%，所以業務狀況健康。「我們認為，營收的調整本質上是短暫動態。」

該公司表示，2020 年疫情前幾個月吸引的玩家仍參與遊戲，但 2021 年吸引來的新玩家留在遊戲中的可能性較低。

除了玩家逐漸遠離 Zynga 的產品外，Gibeau 表示，蘋果 iOS 變更廣告公司跟蹤用戶的方式，也挫傷其業務，且第三季恐怕會產生更大的影響。

蘋果 iOS 的變更也墊高了公司打廣告找新玩家的成本，因此該公司決定減少廣告支出，除非能確保支出的廣告費有更好的回報，這也導致 Zynga 下調了今年的預訂量預測。

另外，Zynga 週四財報電話會議上表示，將以 5.25 億美元收購手遊開發商 StarLark。 Gibeau 表示，這項新業務將加強其在亞洲的影響力。