 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

股神巴菲特的「現金陷阱」 蘋果亞馬遜也有！

鉅亨網編譯羅昀玫
股神巴菲特的「現金陷阱」 蘋果亞馬遜也有！(圖片：AFP)
股神巴菲特的「現金陷阱」 蘋果亞馬遜也有！(圖片：AFP)
Tag
亞馬遜股神巴菲特波克夏現金現金流併購大象蘋果臉書庫克特斯拉馬斯克陷阱美國波克夏海瑟威元宇宙貝佐斯祖克柏

週五 (6 日) 彭博專欄作家 Tara Lachapelle 指出，近年巴菲特苦於管理波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 十分誇張的現金流，但蘋果、亞馬遜和其他大型科技巨頭也面臨著類似的困境。

亞馬遜貝佐斯、特斯拉馬斯克積極展開外太空旅行業務，臉書祖克柏正如火如荼地關注元宇宙，和那些全球頂級富豪不同，股神巴菲特 (Warren Buffett) 仍然更喜歡地球上的業務。

(圖片：AFP)
股神巴菲特 (Warren Buffett) 仍然更喜歡地球上的業務 (圖片：AFP)

Tara Lachapelle 指出，就是這樣墨守成規的心態，讓波克夏市值沒有像亞馬遜 (AMZN-US) 或臉書 (FB-US) 那樣飛速發展，即使巴菲特因鉅額現金儲備而受到批評，但實際上這讓波克夏成為一家很好的公司。

波克夏 (BRKA-US) 擁有的現金堆到 1,450 億美元。今年 3 月底到 6 月 21 日期間斥資約 64 億美元執行庫藏股計畫，持續買進自家股票。

除了波克夏之外，蘋果、臉書、亞馬遜、Alphabet 也坐擁龐大的現金，這些企業是美國現金最充裕、市值最高的公司。就像波克夏一樣，美國科技巨頭也有大量現金，但 Tara Lachapelle 質疑，這些企業可以在沒有監管機構阻礙的情況下投資嗎？

巴菲特不花波克夏現金和其他科技公司不同

股神巴菲特的致股東信出爐，投資人皆奉為「投資聖經」，許多人都會細細品讀，獲取有關下一次重大收購的提示。不過，最近股神追隨者放棄了猜測，因為目前並沒有值得投資標的吸引巴菲特，因為一切資產價格都太昂貴了。

波克夏美東時間週六將公布最新財報，每季投資者都對現金流數字憂心忡忡，之前的現金數字為 1,450 億美元，股神唯一的投資方式似乎只有庫藏股，過去一年的大部分時間裡，波克夏一直是股票的賣家和併購的觀察家。

巴菲特不花波克夏現金的主要原因是考量價值投資，這和其他大型科技企業不同，拜登政府的反壟斷監管機構限制了這些大型科技企業的大象級併購。

換個方向，這些大型科技巨頭至少可以將資金投入到新產品的研發中，這些新產品可能有機會成為他們下一個大事件，但波克夏做不到。

巴菲特先前不忘在股東會上信心喊話，波克夏自 1989 年以來仍入列世界上最有價值 20 家企業。巴菲特表示：「我們和我們一樣對自己充滿信心，華爾街在 1989 年和今天一樣。但是世界可以以非常非常戲劇性的方式改變。」

即使是一家又一家科技巨頭在新冠疫情期間加入 1 兆美元，然後是 2 兆美元的市值俱樂部，這些科技巨頭也與巴菲特的波克夏有一些共同點，就是現金多得不知該如何處理？這是一個有待解決的重要問題！

(本文不開放合作夥伴轉載)

相關個股

亞馬遜US-AMZN臉書US-FB

相關新聞