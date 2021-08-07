股神巴菲特的「現金陷阱」 蘋果亞馬遜也有！

週五 (6 日) 彭博專欄作家 Tara Lachapelle 指出，近年巴菲特苦於管理波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 十分誇張的現金流，但蘋果、亞馬遜和其他大型科技巨頭也面臨著類似的困境。

亞馬遜貝佐斯、特斯拉馬斯克積極展開外太空旅行業務，臉書祖克柏正如火如荼地關注元宇宙，和那些全球頂級富豪不同，股神巴菲特 (Warren Buffett) 仍然更喜歡地球上的業務。

股神巴菲特 (Warren Buffett) 仍然更喜歡地球上的業務 (圖片：AFP)

Tara Lachapelle 指出，就是這樣墨守成規的心態，讓波克夏市值沒有像亞馬遜 (AMZN-US) 或臉書 (FB-US) 那樣飛速發展，即使巴菲特因鉅額現金儲備而受到批評，但實際上這讓波克夏成為一家很好的公司。

波克夏 (BRKA-US) 擁有的現金堆到 1,450 億美元。今年 3 月底到 6 月 21 日期間斥資約 64 億美元執行庫藏股計畫，持續買進自家股票。

除了波克夏之外，蘋果、臉書、亞馬遜、Alphabet 也坐擁龐大的現金，這些企業是美國現金最充裕、市值最高的公司。就像波克夏一樣，美國科技巨頭也有大量現金，但 Tara Lachapelle 質疑，這些企業可以在沒有監管機構阻礙的情況下投資嗎？

巴菲特不花波克夏現金和其他科技公司不同

股神巴菲特的致股東信出爐，投資人皆奉為「投資聖經」，許多人都會細細品讀，獲取有關下一次重大收購的提示。不過，最近股神追隨者放棄了猜測，因為目前並沒有值得投資標的吸引巴菲特，因為一切資產價格都太昂貴了。

波克夏美東時間週六將公布最新財報，每季投資者都對現金流數字憂心忡忡，之前的現金數字為 1,450 億美元，股神唯一的投資方式似乎只有庫藏股，過去一年的大部分時間裡，波克夏一直是股票的賣家和併購的觀察家。

巴菲特不花波克夏現金的主要原因是考量價值投資，這和其他大型科技企業不同，拜登政府的反壟斷監管機構限制了這些大型科技企業的大象級併購。

換個方向，這些大型科技巨頭至少可以將資金投入到新產品的研發中，這些新產品可能有機會成為他們下一個大事件，但波克夏做不到。

巴菲特先前不忘在股東會上信心喊話，波克夏自 1989 年以來仍入列世界上最有價值 20 家企業。巴菲特表示：「我們和我們一樣對自己充滿信心，華爾街在 1989 年和今天一樣。但是世界可以以非常非常戲劇性的方式改變。」

即使是一家又一家科技巨頭在新冠疫情期間加入 1 兆美元，然後是 2 兆美元的市值俱樂部，這些科技巨頭也與巴菲特的波克夏有一些共同點，就是現金多得不知該如何處理？這是一個有待解決的重要問題！

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