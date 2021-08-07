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鴻海結盟旺宏、中國擬監管遊戲業、記憶體市況熱 本周大事回顧

鉅亨網記者劉韋廷 台北
鴻海結盟旺宏、中國擬監管遊戲業、記憶體市況熱，本周大事回顧。(鉅亨網資料照)
鴻海結盟旺宏、中國擬監管遊戲業、記憶體市況熱，本周大事回顧。(鉅亨網資料照)
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記憶體晶圓廠鴻海旺宏華邦電南亞科遊戲業精神鴉片本周大事世界先進

記憶體大廠旺宏 6 吋晶圓廠確定將由鴻海以 25.2 億元取得，預計年底前完成交割，也象徵雙方進一步結盟合作，共同聚焦在第三代化合物半導體 SiC(碳化矽)、電動車市場，此外，同為記憶體大廠的華邦電、南亞科也對下半年市況釋出樂觀展望，另一方面，中國官煤以「精神鴉片」形容遊戲業，則引發擴大監管疑慮。以下是本周大事回顧：

鴻海斥 25.2 億元取得旺宏 6 吋廠 聚焦 SiC、電動車應用

鴻海與記憶體大廠旺宏周四 (5 日) 共同召開記者會，鴻海董事長劉揚偉宣布，將以 25.2 億元，取得旺宏位在竹科的 6 吋晶圓廠廠房及設備，預計年底前完成交割，將聚焦電動車以及第三代化合物半導體 SiC(碳化矽) 應用。

鴻海表示，購置旺宏六吋廠後，未來的主要產品除 SiC 功率元件外，也會輔以矽晶圓的產品如微機電系統 MEMS 等，契合鴻海發展半導體、電動車、數位健康等事業的戰略需求，並預計再砸數十億元添購設備，目標 2024 年 SiC 晶圓月產能可達 1.5 萬片，可供應 3 萬台電動車的相關元件。

旺宏則指出，在車用電子市場已朝全球第一邁進，未來與鴻海將有更緊密合作機會。

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7 月營收出爐 大立光回神月增 13%、鴻海寫同期高

上市櫃公司 7 月營收陸續出爐，光學元件廠大立光雖然仍受手機零組件缺料干擾，但進入第三季旺季，7 月營收小幅回升到 38.03 億元，月增 12.84%，爲四 個月來新高，鴻海 7 月營收則達 4180.15 億元，續創同期單月新高，月增 4.1%、年增 3.6%，累計前 7 月營收 3.12 兆元，年增 26.7%，也是同期最佳。

晶圓代工廠聯電 7 月營收再衝破 180 億元、達到 183.66 億元，月增 5.9%，年增 18.53%；前 7 月累計營收 1163.7 億元，年增 13.92%，續寫新猷。

台塑四寶 7 月營收也出爐，四寶合計達 1342 億元，月增 7%、年增逾 56%，其中，南亞在電子材料、化工產品兩大事業需求同步強勁下，營收月增 6%，創新高，台塑化則在油品價量齊揚帶動下，營收月增 18.3%，寫近 18 個月新高。

中國稱「精神鴉片」擬監管遊戲業 台廠營運恐受影響

中國繼對補教產業祭出新規範，將加強整頓後，周二 (3 日) 中國官媒新華社旗下經濟參考報刊文以「精神鴉片」、「電子毒品」來代表網路遊戲，並稱過度沈迷網路遊戲將對未成年人生理和心理形成雙重負面影響，引發外界認為，中國當局加大監管力道下一刀恐揮向遊戲產業。

中國遊戲大廠騰訊、網易聞訊後股價應聲暴跌，而台廠中包括大宇資、智冠、宇峻等，中國市場營收比重也約 1 成起跳，若中國當局擴大實施監管，台廠營運也恐將受拖累。

不過消息一出後，騰訊、網易也迅速提出對策，其中騰訊宣布將逐步向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」等七條新措施，而經濟參考報官網及訂閱號，也下架相關抨擊網路遊戲文章。

南亞科、華邦電同聲看旺記憶體後市

市場聚焦下半年記憶體市況，南亞科、華邦電本周陸續召開股東會、法說會，經營階層均看好下半年市況正向，其中，南亞科認為，下半年整體 DRAM 產業與市場售價可望持續正向發展，第一代 1A 前導產品與第二顆下世代 DDR5 正試產中，第二代 1B 首顆產品近期也將試產；12 吋新廠將於年底動土，目標 2023 年底前裝機。

華邦電則指出，隨著漲價效益持續反映，第三季毛利率將續揚，看好記憶體上升循環持續，「這兩年沒問題」，利基型 DRAM、NOR 及 SLC NAND Flash 等產品供給短缺情況，也將延續至明年。

世界 Q3 營收可望寫新猷 睽違 20 年擬發債籌資 50 億元

晶圓代工廠世界先進預估第三季營收將達 115-119 億元，相當於季增 13-17%，為連兩季站穩百億元大關，毛利率上看 46%，營收可望再締新猷，毛利率則將續創近 14 年來新高，同時因應資金需求，將發行今年度第一期無擔保普通公司債，總金額不超過新台幣 50 億元，將用於擴建廠務設施等支出。

群創下半年營運審慎樂觀 看產業「晴空萬里」飄來兩片雲

面板大廠群創周五 (6 日) 召開法說，展望下半年，群創認為，面板產業仍是晴空萬里，不過下半年飄來兩片雲，包含變種病毒、極端氣候等，但對營運審慎樂觀看待，而上游 IC 零組件、玻璃基板供給持續吃緊，有助產業供需維持穩健。

群創指出，上游 IC、玻璃基板等零組件持續吃緊，其中，玻璃基板廠近期生產良率下滑，估下半年整體玻璃基板產能供應，將較原先預估的下修 15-20%，但預期影響將在第四季浮現，屆時已進入新舊產品交替、產業淡季，預期對市場供需帶來穩定效果。

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