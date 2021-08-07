鴻海結盟旺宏、中國擬監管遊戲業、記憶體市況熱 本周大事回顧

記憶體大廠旺宏 6 吋晶圓廠確定將由鴻海以 25.2 億元取得，預計年底前完成交割，也象徵雙方進一步結盟合作，共同聚焦在第三代化合物半導體 SiC(碳化矽)、電動車市場，此外，同為記憶體大廠的華邦電、南亞科也對下半年市況釋出樂觀展望，另一方面，中國官煤以「精神鴉片」形容遊戲業，則引發擴大監管疑慮。以下是本周大事回顧：

鴻海斥 25.2 億元取得旺宏 6 吋廠 聚焦 SiC、電動車應用

鴻海與記憶體大廠旺宏周四 (5 日) 共同召開記者會，鴻海董事長劉揚偉宣布，將以 25.2 億元，取得旺宏位在竹科的 6 吋晶圓廠廠房及設備，預計年底前完成交割，將聚焦電動車以及第三代化合物半導體 SiC(碳化矽) 應用。

鴻海表示，購置旺宏六吋廠後，未來的主要產品除 SiC 功率元件外，也會輔以矽晶圓的產品如微機電系統 MEMS 等，契合鴻海發展半導體、電動車、數位健康等事業的戰略需求，並預計再砸數十億元添購設備，目標 2024 年 SiC 晶圓月產能可達 1.5 萬片，可供應 3 萬台電動車的相關元件。

旺宏則指出，在車用電子市場已朝全球第一邁進，未來與鴻海將有更緊密合作機會。

延伸閱讀

鴻海斥 25.2 億元取得旺宏 6 吋廠 聚焦 SiC、電動車應用

2024 年月產 1.5 萬片 SiC 晶圓 可供應 3 萬台電動車元件

吳敏求：與鴻海未來將有更多合作機會

7 月營收出爐 大立光回神月增 13%、鴻海寫同期高

上市櫃公司 7 月營收陸續出爐，光學元件廠大立光雖然仍受手機零組件缺料干擾，但進入第三季旺季，7 月營收小幅回升到 38.03 億元，月增 12.84%，爲四 個月來新高，鴻海 7 月營收則達 4180.15 億元，續創同期單月新高，月增 4.1%、年增 3.6%，累計前 7 月營收 3.12 兆元，年增 26.7%，也是同期最佳。

晶圓代工廠聯電 7 月營收再衝破 180 億元、達到 183.66 億元，月增 5.9%，年增 18.53%；前 7 月累計營收 1163.7 億元，年增 13.92%，續寫新猷。

台塑四寶 7 月營收也出爐，四寶合計達 1342 億元，月增 7%、年增逾 56%，其中，南亞在電子材料、化工產品兩大事業需求同步強勁下，營收月增 6%，創新高，台塑化則在油品價量齊揚帶動下，營收月增 18.3%，寫近 18 個月新高。

中國稱「精神鴉片」擬監管遊戲業 台廠營運恐受影響

中國繼對補教產業祭出新規範，將加強整頓後，周二 (3 日) 中國官媒新華社旗下經濟參考報刊文以「精神鴉片」、「電子毒品」來代表網路遊戲，並稱過度沈迷網路遊戲將對未成年人生理和心理形成雙重負面影響，引發外界認為，中國當局加大監管力道下一刀恐揮向遊戲產業。

中國遊戲大廠騰訊、網易聞訊後股價應聲暴跌，而台廠中包括大宇資、智冠、宇峻等，中國市場營收比重也約 1 成起跳，若中國當局擴大實施監管，台廠營運也恐將受拖累。

不過消息一出後，騰訊、網易也迅速提出對策，其中騰訊宣布將逐步向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」等七條新措施，而經濟參考報官網及訂閱號，也下架相關抨擊網路遊戲文章。

南亞科、華邦電同聲看旺記憶體後市

市場聚焦下半年記憶體市況，南亞科、華邦電本周陸續召開股東會、法說會，經營階層均看好下半年市況正向，其中，南亞科認為，下半年整體 DRAM 產業與市場售價可望持續正向發展，第一代 1A 前導產品與第二顆下世代 DDR5 正試產中，第二代 1B 首顆產品近期也將試產；12 吋新廠將於年底動土，目標 2023 年底前裝機。

華邦電則指出，隨著漲價效益持續反映，第三季毛利率將續揚，看好記憶體上升循環持續，「這兩年沒問題」，利基型 DRAM、NOR 及 SLC NAND Flash 等產品供給短缺情況，也將延續至明年。

世界 Q3 營收可望寫新猷 睽違 20 年擬發債籌資 50 億元

晶圓代工廠世界先進預估第三季營收將達 115-119 億元，相當於季增 13-17%，為連兩季站穩百億元大關，毛利率上看 46%，營收可望再締新猷，毛利率則將續創近 14 年來新高，同時因應資金需求，將發行今年度第一期無擔保普通公司債，總金額不超過新台幣 50 億元，將用於擴建廠務設施等支出。

群創下半年營運審慎樂觀 看產業「晴空萬里」飄來兩片雲

面板大廠群創周五 (6 日) 召開法說，展望下半年，群創認為，面板產業仍是晴空萬里，不過下半年飄來兩片雲，包含變種病毒、極端氣候等，但對營運審慎樂觀看待，而上游 IC 零組件、玻璃基板供給持續吃緊，有助產業供需維持穩健。

群創指出，上游 IC、玻璃基板等零組件持續吃緊，其中，玻璃基板廠近期生產良率下滑，估下半年整體玻璃基板產能供應，將較原先預估的下修 15-20%，但預期影響將在第四季浮現，屆時已進入新舊產品交替、產業淡季，預期對市場供需帶來穩定效果。

延伸閱讀

擬斥逾 172 億元簽約超視界十年供貨 提升大尺寸面板話語權