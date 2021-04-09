杏一今年門市將突破300家 5年營收上看百億

連鎖醫療藥局杏一 (4175-TW) 今 (9) 日舉行法說，總經理蔡德忠表示，目前全台共有 291 家門市，以在手簽約來看，今年門市數將突破 300 家，後續透過策略合作等方式，2023 年門市上看 500 家，法人估，5 年後營收可達百億元。

杏一過去主要開設醫院型門市為主，近期轉往布局社區型門市，副總魏子文指出，全台大型、區域型醫院幾乎都設有杏一門市，雖然仍有部分醫院持續接洽中，不過市場逼近飽和。

魏子文提到，從全球藥局發展來看，台灣連鎖藥局規模比起美國、日本，台灣連鎖藥局占整體連鎖通路比重不到 2 成，顯示連鎖藥局仍有成長空間；近年旗下團隊已找到社區型門市商業模式，單店門市初期最快 15 個月才可能拿到損平，近期縮短至 8-10 個月，預計今年社區型門市將從目前的 50 多家，攀升至逾 60 家。

杏一定調 2021-2023 年為產業發展期，預計今年全台門市數上看 300 家，每年開店數以 10% 成長，預估 2023 年門市數可達 500 家，未來也將透過策略合作、店中店、併購等方式，10 年後全台數可達千家，營收規模也上看百億元。

杏一去年底啟用大健康物流中心，可滿足 500 家門市、單日 3000 筆訂單，蔡德忠表示，雖然物流中心每年攤提費用 2400 萬元，不過舊物流倉已出租給其他業者，租金收入可與攤提費用抵銷。

杏一去年第 1 季因新冠疫情帶動口罩、額溫槍等防疫商品熱銷，基期高，第 1 季營收年增幅不如預期，達 14.94 億元，季減 8%、年增 4.06%；3 月營收 5.26 億元，月增 19.3%、年增 5.92%，不過隨著防疫相關耗材產品需求趨緩，第 2 季營運將回歸年增雙位數成長。